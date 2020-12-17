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Общество

В Пензе юного нарушителя наставляли на путь истинный фугами Баха

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В Пензе сотрудники правоохранительных органов провели для трудного подростка урок музыки, надеясь, что он поможет в деле воспитания.

12-летний житель одного из районов по решению суда попал в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей за противоправное деяние. Уже с первых дней его пребывания сотрудники обратили внимание, что подросток во время занятий напевает песни.

Учитывая его раскаяние в нарушении закона и хорошее поведение, полицейские решили провести для него экскурсию по органному залу филармонии. Перед музыкальным уроком мальчик посмотрел выставку картин, размещенных в фойе, а затем впервые услышал звук органа и познакомился с произведениями Баха, Чайковского и Бетховена.

«Сотрудники центра надеются, что подросток больше никогда не совершит противоправных деяний, а будет приобщаться к культуре и искусству и вырастет достойным человеком», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Толково придумано.

Гость||

Напоминает «Заводной апельсин», ждём ультранасилие...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сотрудники обратили внимание, что подросток во время занятий напевает песни.
Токатту фуга ре минор напевал, наверное.

Имя: Гость
Комментарий:

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