В Пензе юного нарушителя наставляли на путь истинный фугами Баха

17.12.2020 | 11:37

В Пензе сотрудники правоохранительных органов провели для трудного подростка урок музыки, надеясь, что он поможет в деле воспитания.

12-летний житель одного из районов по решению суда попал в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей за противоправное деяние. Уже с первых дней его пребывания сотрудники обратили внимание, что подросток во время занятий напевает песни.

Учитывая его раскаяние в нарушении закона и хорошее поведение, полицейские решили провести для него экскурсию по органному залу филармонии. Перед музыкальным уроком мальчик посмотрел выставку картин, размещенных в фойе, а затем впервые услышал звук органа и познакомился с произведениями Баха, Чайковского и Бетховена.

«Сотрудники центра надеются, что подросток больше никогда не совершит противоправных деяний, а будет приобщаться к культуре и искусству и вырастет достойным человеком», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.