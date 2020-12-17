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Общество

Ему 170: пензенцы пошутили над Дедом Морозом в маске

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Пензенцы пошутили над Дедом Морозом, вынужденным соблюдать масочный режим. Дискуссия развернулась под фотографией, которую опубликовал в своем Instagram-аккаунте губернатор Иван Белозерцев.

Вечером в среду, 16 декабря, глава региона поделился снимком, сделанным на открытии универсиады вузов Пензенской области. На фото он запечатлен со сказочным старцем, оба - в масках.

«Новому Году быть! Но правила для всех одинаковы и обязательны, даже если ты Дед Мороз», - написал Белозерцев.

Несколько пользователей сыронизировали над сложившейся из-за пандемии ситуацией: «Воспитатели в детском саду в этом году рискуют быть не узнанными детьми», «Наверное, главным подарком от Деда Мороза станет маска», «Борода теперь у известного персонажа не только из ваты», «Дед Мороз в группе риска, ему 170 лет».

Многие порадовались, что новогодние мероприятия в Пензенской области разрешены, пусть и в не совсем привычном формате. Другие поддержали всех, кто соблюдает масочный режим и заботится о своей безопасности и об окружающих. Третьи понадеялись, что проблемы пандемии останутся в 2020 году.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

Ой,Снегурочку обнимать нужно!!!

Имя: Гость
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