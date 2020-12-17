Ему 170: пензенцы пошутили над Дедом Морозом в маске

17.12.2020 | 08:34

Пензенцы пошутили над Дедом Морозом, вынужденным соблюдать масочный режим. Дискуссия развернулась под фотографией, которую опубликовал в своем Instagram-аккаунте губернатор Иван Белозерцев.

Вечером в среду, 16 декабря, глава региона поделился снимком, сделанным на открытии универсиады вузов Пензенской области. На фото он запечатлен со сказочным старцем, оба - в масках.

«Новому Году быть! Но правила для всех одинаковы и обязательны, даже если ты Дед Мороз», - написал Белозерцев.

Несколько пользователей сыронизировали над сложившейся из-за пандемии ситуацией: «Воспитатели в детском саду в этом году рискуют быть не узнанными детьми», «Наверное, главным подарком от Деда Мороза станет маска», «Борода теперь у известного персонажа не только из ваты», «Дед Мороз в группе риска, ему 170 лет».

Многие порадовались, что новогодние мероприятия в Пензенской области разрешены, пусть и в не совсем привычном формате. Другие поддержали всех, кто соблюдает масочный режим и заботится о своей безопасности и об окружающих. Третьи понадеялись, что проблемы пандемии останутся в 2020 году.