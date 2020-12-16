Заболеваемость ОРВИ в Пензе в 2 раза превысила эпидпорог

16.12.2020 | 09:32

В Пензенской области вновь зафиксировали рост уровня заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

С 7 по 13 декабря в регионе было поставлено 4 763 таких диагноза, что на 6,3% больше, чем за прошлый аналогичный период. 12,2% заболевших - дети.

«Всего по Пензенской области переболело ОРВИ 0,4% совокупного населения и 0,35% детского населения в возрасте до 14 лет. Суммарная заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога на 50,3%», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Высокий уровень заболеваемости отметили в Пензе, Кузнецке, а также Нижнеломовском, Каменском, Башмаковском, Шемышейском, Сердобском, Мокшанском, Иссинском, Лопатинском, Пачелмском и Камешкирском районах.

В Пензе за неделю респираторными вирусными инфекциями заразились 1 944 человека. Это на 2,4% больше, чем за прошлый аналогичный период (1 898). Эпидпорог оказался превышен на 115,5%.