В Пензе «Т Плюс» проведет ремонт теплосетей без отключения ГВС

16.12.2020 | 09:13

ПАО «Т Плюс» намерено свести к минимуму отключения горячей воды в период проведения ремонтных работ. Это станет возможным благодаря большой кампании по перекладкам сетей, вложения в которые составили 30 млрд рублей. Такую сумму озвучил генеральный директор компании Андрей Вагнер на межрегиональной селекторной пресс-конференции.

Подобный опыт уже успешно реализуется в некоторых городах, а теперь будет распространен и на Пензу.

По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Сергея Мишанина, на 2021 год уже заложены средства для обеспечения временных схем подключения клиентов к ресурсам в период перекладки тепловых сетей. На тех участках, где запланирована замена тепломагистралей, переключения займут пару суток. Кроме того, теплоэнергетики планируют сократить сроки гидравлических испытаний со стандартных двух недель до 7-10 дней.

Сергей Мишанин также отметил, что в 2020 году энергокомпания добилась существенного снижения повреждений на тепломагистралях за счет последовательных инвестиций за последние 3-4 года. В этом году на подготовку тепловых сетей города к зиме было вложено порядка 350 млн рублей. В 2021 году инвестиции достигнут 480 млн рублей. При этом почти 200 млн направят на ремонт и перекладку квартальных тепловых сетей, переходящих от МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

Однако по-прежнему остается острой проблема дебиторской задолженности. Директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров озвучил, что прогнозная сумма на 1 января 2021 года составит 1,1 млрд рублей. При этом львиная доля - это долги населения - составляет 450 млн рублей, из них 150 млн - просроченная задолженность, которая на сегодняшний день находится в стадии судебного разбирательства.

Он также добавил, что с 1 января квитанции жителям города за горячее водоснабжение будут приходить от имени «Т Плюс». Для удобства горожан в счете за отопление добавится строка за горячую воду.