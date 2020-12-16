Сетевое издание|18+|Среда|16 дек 2020|10:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе «Т Плюс» проведет ремонт теплосетей без отключения ГВС

Печать

ПАО «Т Плюс» намерено свести к минимуму отключения горячей воды в период проведения ремонтных работ. Это станет возможным благодаря большой кампании по перекладкам сетей, вложения в которые составили 30 млрд рублей. Такую сумму озвучил генеральный директор компании Андрей Вагнер на межрегиональной селекторной пресс-конференции.

Подобный опыт уже успешно реализуется в некоторых городах, а теперь будет распространен и на Пензу.

По словам главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Сергея Мишанина, на 2021 год уже заложены средства для обеспечения временных схем подключения клиентов к ресурсам в период перекладки тепловых сетей. На тех участках, где запланирована замена тепломагистралей, переключения займут пару суток. Кроме того, теплоэнергетики планируют сократить сроки гидравлических испытаний со стандартных двух недель до 7-10 дней.

Сергей Мишанин также отметил, что в 2020 году энергокомпания добилась существенного снижения повреждений на тепломагистралях за счет последовательных инвестиций за последние 3-4 года. В этом году на подготовку тепловых сетей города к зиме было вложено порядка 350 млн рублей. В 2021 году инвестиции достигнут 480 млн рублей. При этом почти 200 млн направят на ремонт и перекладку квартальных тепловых сетей, переходящих от МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

Однако по-прежнему остается острой проблема дебиторской задолженности. Директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров озвучил, что прогнозная сумма на 1 января 2021 года составит 1,1 млрд рублей. При этом львиная доля - это долги населения - составляет 450 млн рублей, из них 150 млн - просроченная задолженность, которая на сегодняшний день находится в стадии судебного разбирательства.

Он также добавил, что с 1 января квитанции жителям города за горячее водоснабжение будут приходить от имени «Т Плюс». Для удобства горожан в счете за отопление добавится строка за горячую воду.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте