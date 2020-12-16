В Пензе полицейские и общественники устроили рейд «Жилой сектор»

16.12.2020 | 19:54

Полицейские и общественники в преддверии праздничных дней организовали рейд под названием «Жилой сектор», задача которого - предупреждение и пресечение возможных правонарушений и трагедий.

Люди в погонах заглянули в гости к гражданам, стоящим на учете в органах внутренних дел. Проверка затронула условно осужденных, дебоширов, злоупотребляющих алкоголем, трудных подростков и неблагополучных родителей.

«Особое внимание сотрудники полиции обращали на соблюдение гражданами правил пожарной безопасности - теми, кто проживает в частном секторе и имеет индивидуальное отопление.

Полицейскими посещено более 50 объектов торговли, питейных заведений и иных объектов с массовым скоплением граждан, где проводили беседы на тему профилактики мошенничества, краж и распространения коронавируса», - сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

За время операции было проведено более 500 профилактических бесед, а гражданам вручено свыше 400 памяток о соблюдении простых правил, которые помогут спасти жизнь себе и своим близким.

В ходе мероприятия стражи порядка выявили 80 административных правонарушений.