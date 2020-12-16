В Кузнецке откроют снежный городок и проведут хоровод у елки

16.12.2020 | 12:26

В пятницу, 18 декабря, на центральной площади второго по величине населенного пункта Пензенской области состоится открытие снежного городка «Кузнецк новогодний».

В 16:00 на главной елке города вспыхнут разноцветные огни. По традиции жителей встретят Дед Мороз и Снегурочка. Всех гостей ждет развлекательная программа.

«Любителей активного отдыха порадует хоровод вокруг главного атрибута новогоднего праздника. Полюбоваться нарядной елкой, весело провести время всей семьей смогут все желающие», - пригласили горожан в пресс-службе администрации.

Ранее в мэрии Кузнецка решили, что широкомасштабного празднования не будет, а елки в детских садах и школах пройдут в группах. В зоне особого внимания должны находиться мероприятия на открытом воздухе, включая гулянья на площади, в парке, загородных зонах отдыха.

А вот в Пензе большинство акций проведут в музеях, библиотеках, театрах, картинной галерее. В новогоднюю ночь у главной елки запланирована только музыкальная радиопрограмма.

В Заречном у елок не будет хороводов и массовых игр, чтобы соблюдать дистанцию. Во время каникул интеллектуальные игры организуют в небольших группах детей и подростков, а выступления артистов пройдут в онлайн-режиме.