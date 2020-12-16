Сетевое издание|18+|Среда|16 дек 2020|13:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке откроют снежный городок и проведут хоровод у елки

Печать

В пятницу, 18 декабря, на центральной площади второго по величине населенного пункта Пензенской области состоится открытие снежного городка «Кузнецк новогодний».

В 16:00 на главной елке города вспыхнут разноцветные огни. По традиции жителей встретят Дед Мороз и Снегурочка. Всех гостей ждет развлекательная программа.

«Любителей активного отдыха порадует хоровод вокруг главного атрибута новогоднего праздника. Полюбоваться нарядной елкой, весело провести время всей семьей смогут все желающие», - пригласили горожан в пресс-службе администрации.

Ранее в мэрии Кузнецка решили, что широкомасштабного празднования не будет, а елки в детских садах и школах пройдут в группах. В зоне особого внимания должны находиться мероприятия на открытом воздухе, включая гулянья на площади, в парке, загородных зонах отдыха.

А вот в Пензе большинство акций проведут в музеях, библиотеках, театрах, картинной галерее. В новогоднюю ночь у главной елки запланирована только музыкальная радиопрограмма.

В Заречном у елок не будет хороводов и массовых игр, чтобы соблюдать дистанцию. Во время каникул интеллектуальные игры организуют в небольших группах детей и подростков, а выступления артистов пройдут в онлайн-режиме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте