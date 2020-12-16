Сетевое издание|18+|Среда|16 дек 2020|19:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В 2020-м более 150 жителей Пензенской области погибли от алкоголя

Печать

Жертвами зеленого змия стали 155 жителей области - столько в 2020-м скончалось от алкогольного отравления. О пьющих и о контрафактном спиртном в преддверии продолжительных зимних праздников говорили в правительстве области.

«Среди детей до 14 лет выявлено 5 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, за аналогичный период прошлого года - 18. Среди подростков 15-17 лет - 7 случаев, за аналогичный период - 26. Смертельный исход в данных категориях отсутствует. Отравились алкоголем из общего количества 85% мужчин и 15% - женщин», - рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

Чрезмерное употребление алкоголя - это одна из причин, почему пензенцы попадают на больничные койки. Также отравления связаны и с некачественным алкоголем. Только на прошлой неделе представители Общественной палаты Пензенской области посетили одно из злачных мест на Западной Поляне и выявили нарушения.

«Водка без акцизной марки, а другая не является акцизной маркой, как «Банк приколов». Поддельная», - пояснила заместитель директора Союза производителей и дистрибуторов Наталья Рожкова.

О случаях реализации фальсифицированной продукции сообщают в правоохранительные органы. Полицейские ведут борьбу с контрафактом.

«Есть у нас большие изъятия. В декабре - более 4 000 бутылок контрафактной алкогольной продукции. В настоящее время проводятся экспертизы, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщил врио начальника УМВД России по Пензенской области Максим Петрушин.

Алкоголь сомнительного качества подлежит уничтожению.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Лапша...

Гость||

А вот лысый любой денатурат переваривает.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте