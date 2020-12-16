В 2020-м более 150 жителей Пензенской области погибли от алкоголя

16.12.2020 | 19:01

Жертвами зеленого змия стали 155 жителей области - столько в 2020-м скончалось от алкогольного отравления. О пьющих и о контрафактном спиртном в преддверии продолжительных зимних праздников говорили в правительстве области.

«Среди детей до 14 лет выявлено 5 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, за аналогичный период прошлого года - 18. Среди подростков 15-17 лет - 7 случаев, за аналогичный период - 26. Смертельный исход в данных категориях отсутствует. Отравились алкоголем из общего количества 85% мужчин и 15% - женщин», - рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

Чрезмерное употребление алкоголя - это одна из причин, почему пензенцы попадают на больничные койки. Также отравления связаны и с некачественным алкоголем. Только на прошлой неделе представители Общественной палаты Пензенской области посетили одно из злачных мест на Западной Поляне и выявили нарушения.

«Водка без акцизной марки, а другая не является акцизной маркой, как «Банк приколов». Поддельная», - пояснила заместитель директора Союза производителей и дистрибуторов Наталья Рожкова.

О случаях реализации фальсифицированной продукции сообщают в правоохранительные органы. Полицейские ведут борьбу с контрафактом.

«Есть у нас большие изъятия. В декабре - более 4 000 бутылок контрафактной алкогольной продукции. В настоящее время проводятся экспертизы, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщил врио начальника УМВД России по Пензенской области Максим Петрушин.

Алкоголь сомнительного качества подлежит уничтожению.