Перевозчика из Ломова оштрафовали за отсутствие путевого листа

16.12.2020 | 16:04

В Пачелмском районе Пензенской области мировой суд оштрафовал предпринимателя, который занимается перевозками пассажиров по маршруту Мокшан - Нижний Ломов.

В конце сентября на 593-м километре трассы М5 «Урал» инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора проверили автобус малого класса «Газель». На тот момент в ней ехали 7 человек.

Водитель не смог предъявить путевой лист. Это означает, что работающий на маршруте предприниматель не обеспечил проведение предрейсового контроля технического состояния автобуса и предрейсового медицинского контроля водителя.

Таким образом, перевозчик грубо нарушил лицензионные условия и поставил под угрозу здоровье и жизни пассажиров.

В суде он признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Учитывая эти моменты, а также тот факт, что предприниматель допустил подобное нарушение впервые, ему был назначен штраф меньше минимального размера - 37 500 рублей.