В Пензе с 2 по 8 января будет работать теремок Снегурочки

15.12.2020 | 20:25

В парке имени В. Г. Белинского в новогодние праздники пензенцев будет ждать в своем тереме Снегурочка.

«Она приглашает детей к себе в домик не просто так, а передает им подарки от Дедушки Мороза, играет с ребятами, поет песни, рассказывает стихи, рисует. Ребята приносят поделки Снегурочке и загадывают самые заветные желания», - рассказала и. о. заместителя директора ЦПКиО им. В. Г. Белинского Ольга Эрденко.

В ледяном доме Снегурочки есть все, что может создать новогоднее настроение, - даже камин, который способен согреть охладевшие сердца.

«Я думаю, все придут к нам в терем, загадают желания, чтобы они обязательно сбылись, потому что новогоднее чудо - для всех: и для взрослых, и для ребят», - отметила Ольга Эрденко.

Терем Снегурочки будет открыт для гостей 2-8 января с 15:00.