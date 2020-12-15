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Общество

В Пензе с 2 по 8 января будет работать теремок Снегурочки

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В парке имени В. Г. Белинского в новогодние праздники пензенцев будет ждать в своем тереме Снегурочка.

«Она приглашает детей к себе в домик не просто так, а передает им подарки от Дедушки Мороза, играет с ребятами, поет песни, рассказывает стихи, рисует. Ребята приносят поделки Снегурочке и загадывают самые заветные желания», - рассказала и. о. заместителя директора ЦПКиО им. В. Г. Белинского Ольга Эрденко.

В ледяном доме Снегурочки есть все, что может создать новогоднее настроение, - даже камин, который способен согреть охладевшие сердца.

«Я думаю, все придут к нам в терем, загадают желания, чтобы они обязательно сбылись, потому что новогоднее чудо - для всех: и для взрослых, и для ребят», - отметила Ольга Эрденко.

Терем Снегурочки будет открыт для гостей 2-8 января с 15:00.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

в маску, каску одетым быть? сколько раз руки обработать? кто сертификат будет давать что можно пройти туда? и сколько стоит?

Гость||

Бесстыдники какие-то,честное слово!

Гость||

Это что публичный дом снегурок

Гость||

Сколько стоит час ?

Гость||

Вчера там был за этой будкой все бычками завалено

Гость||

А подогрев паллитра

Гость||

Комментаторы юродивые, хоть детям сказку оставьте , а то пишите так , как будто вам Дед Мороз в детстве в ладошку насрал

Гость||

Её там жахнут на лавке в первый день.

Имя: Гость
Комментарий:

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