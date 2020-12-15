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Общество

В Пензе озвучили вопросы, которые будут задавать при переписи населения

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Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 30 апреля 2021 года.

Волонтер обязан иметь при себе соответствующий документ.

«На груди у него висит удостоверение - оно будет действовать с предъявлением паспорта переписчика. Если кто-то засомневается, у нас будет своя база переписчиков, можно позвонить на горячую линию Пензастата, и мы подтвердим. Эти списки будут у МВД, которые будут обеспечивать безопасность граждан Пензенской области», - рассказала начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

Всю информацию, которую сообщат переписчику, он внесет с помощью планшета в анкету. Желательно предоставлять достоверные данные о себе. Подтверждающих документов никто требовать не может, сбор сведений основан на сознательности граждан.

Принять участие в переписи населения можно с помощью портала госуслуг или лично обратиться с 1 по 25 апреля в МФЦ.

«Вопросы простые: пол, возраст, средства к существованию (это все со слов), образование, национальность, а также вопросы о миграционных потоках, если вдруг человек ездит из одного региона в другой или по странам», - пояснила Анна Барышева.

Отвечать на все вопросы в анкете не обязательно - это дело сугубо добровольное.

Стать переписчиком может любой гражданин старше 18 лет. За свою работу волонтеры получат зарплату - 18 тысяч рублей.

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Гость||

18т.р.-13%=15.66 т.р. От желающих наверное отбоя нет!

Гость||

Вас всех, глупомордых, пересчитают. Огромная популяция.

Гость||

Мутное какое то мероприятие.Лично не буду пускать,слишком много информации хотят знать.

Гость||

Пошли они далеко ,далеко......Такой обязанности нет.

Гость||

Сообщишь им данные,а потом удивляешься когда мошеннники названивают.Не надо их пускать.

Гость||

Гость писал(a):

Мутное какое то мероприятие.Лично не буду пускать,слишком много информации хотят знать.
+498216

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вопросы простые: пол
Деревянный)

Змей Горыныч||

Кто вы такие? Я вас не знаю. Идите нафиг

Гость||

у меня Госуслуги подключены, там все обо мне есть, и не нужно никого постороннего пускать и отвечать на его вопросы.

Гость||

Судя по исследованию "А,Навальный. Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить". все данные обо всех продаются и покупаются.

Гость||

Российские миллиардеры причастны к отмыванию крупных денежных сумм на Кипре и Мальте, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

Он подчеркнул, что многие из этих граждан России имеют тесные связи с Кремлем, но конкретных имен не назвал.

По словам Помпео, незаконные финансовые операции россиян усугубили проблемы с коррупцией на внутренних рынках Кипра и Мальты.

«Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов», — заявил госсекретарь.

Речь идет, в том числе, об обладателях так называемых «золотых паспортов», которые получали гражданство Кипра в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах. С ноября 2020 года программа была отменена из-за коррупционной составляющей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Отвечать на все вопросы в анкете не обязательно - это дело сугубо добровольное.
Не хочу сотрудничать. Добром не кончится.

Гость||

Гость писал(a):

Судя по исследованию "А,Навальный. Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить".
Каждый, кто смотрел это видео будет наказан.

Имя: Гость
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