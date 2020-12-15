В Пензе озвучили вопросы, которые будут задавать при переписи населения

15.12.2020 | 18:41

Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 30 апреля 2021 года.

Волонтер обязан иметь при себе соответствующий документ.

«На груди у него висит удостоверение - оно будет действовать с предъявлением паспорта переписчика. Если кто-то засомневается, у нас будет своя база переписчиков, можно позвонить на горячую линию Пензастата, и мы подтвердим. Эти списки будут у МВД, которые будут обеспечивать безопасность граждан Пензенской области», - рассказала начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

Всю информацию, которую сообщат переписчику, он внесет с помощью планшета в анкету. Желательно предоставлять достоверные данные о себе. Подтверждающих документов никто требовать не может, сбор сведений основан на сознательности граждан.

Принять участие в переписи населения можно с помощью портала госуслуг или лично обратиться с 1 по 25 апреля в МФЦ.

«Вопросы простые: пол, возраст, средства к существованию (это все со слов), образование, национальность, а также вопросы о миграционных потоках, если вдруг человек ездит из одного региона в другой или по странам», - пояснила Анна Барышева.

Отвечать на все вопросы в анкете не обязательно - это дело сугубо добровольное.

Стать переписчиком может любой гражданин старше 18 лет. За свою работу волонтеры получат зарплату - 18 тысяч рублей.