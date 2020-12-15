В Пензе более 700 семей получат продуктовые наборы

15.12.2020 | 18:04

Практичный подарок к Новому году - продуктовые наборы получат пензенские семьи с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса.

«Именно которые больше пострадали в период пандемии, оказались без работы, средств к существованию», - отметила заведующая отделением центра социального обслуживания Нижнеломовского района Светлана Данилова.

К офису Пензенского отделения Российского детского фонда один за другим подъезжают автомобили, прибывающие из разных районов области. Волонтеры помогают загрузить коробки.

«Продуктовые наборы включают в себя все виды круп, сахар, масло, чай, суп, то есть все необходимое, что может понадобиться семье с детьми, чтобы себя прокормить», - рассказала председатель Пензенского отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина.

Такую помощь в рамках реализации проекта «Ты не один» в течение трех дней получат 720 пензенских семей.