СберМаркет начал доставку товаров из сети АШАН в Пензе всего за 2 часа

15.12.2020 | 12:04

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил количество магазинов-партнеров.

Теперь жители Пензы смогут заказывать товары первой необходимости из торговой сети АШАН Супермаркет с доставкой прямо до двери.

Для заказа из сети АШАН Супермаркет пользователям СберМаркета будут доступны тысячи наименований товаров, среди которых не только продукты питания, но и бытовая химия, косметика, товары для дома и многое другое.

Напомним, ранее жители Пензы могли заказывать товары из торговых сетей METRO и «Лента». Чтобы получить все необходимые товары уже через несколько часов, нужно зайти на сайт или в приложение сервиса, указать адрес доставки, выбрать ближайший доступный временной интервал и ждать курьера. Наконец, одна из доступных опций - это бесконтактная доставка. Курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата пройдет картой онлайн.