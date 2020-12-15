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Общество

СберМаркет начал доставку товаров из сети АШАН в Пензе всего за 2 часа

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Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил количество магазинов-партнеров.

Теперь жители Пензы смогут заказывать товары первой необходимости из торговой сети АШАН Супермаркет с доставкой прямо до двери.

Для заказа из сети АШАН Супермаркет пользователям СберМаркета будут доступны тысячи наименований товаров, среди которых не только продукты питания, но и бытовая химия, косметика, товары для дома и многое другое.

Напомним, ранее жители Пензы могли заказывать товары из торговых сетей METRO и «Лента». Чтобы получить все необходимые товары уже через несколько часов, нужно зайти на сайт или в приложение сервиса, указать адрес доставки, выбрать ближайший доступный временной интервал и ждать курьера. Наконец, одна из доступных опций - это бесконтактная доставка. Курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата пройдет картой онлайн.

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Гость||

Только возить не кому, за такую зарплату..

Гость||

Нормальные люди не пойдут а алкаши не ДОТАЩУТ

Гость||

Вот зарплаты в Пензе, с сервисом Ми-МИ такси можно заработать миллион.. Вот это буртасы денги Закалачивают

Имя: Гость
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