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Общество

С сервисом по заказу такси DiDi водители могут зарабатывать до 70 000

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В конце ноября в Пензе начал работать DiDi - один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, объединяющий более 550 миллионов пользователей и 2 миллиона водителей на 4 континентах мира.

Уже многие успели воспользоваться услугами DiDi и оценить их, причем не только пассажиры, но и сами водители.

DiDi предлагает водителям возможность достойного заработка, гибкий график и прозрачные условия сотрудничества. Комиссия для них составляет всего 9,5% без скрытых платежей. Подключившись к DiDi, можно получать до 70 000 рублей при 20 рабочих днях в месяц.

Платформа DiDi обеспечивает эффективность работы подключенных водителей за счет инновационных технологий. DiDi использует анализ больших данных, алгоритмы прогнозирования спроса и интеллектуальной диспетчеризации, машинное обучение и др., что позволяет водителям совершать больше поездок, а значит, и больше зарабатывать.

Кроме того, в DiDi действует реферальная программа: за каждого приглашенного водителя, который совершит 100 поездок, сотрудник DiDi может получить по 10 000 рублей. Приглашенный водитель получит 3 000 руб.

В приоритете для DiDi - безопасность как пассажиров, так и водителей, которые могут получить помощь или решить вопрос круглосуточно в центре поддержки, в том числе по телефону.

Помимо этого, в приложении DiDi есть кнопка SOS для пользователей и водителей, которая позволяет в экстренной ситуации связаться с правоохранительными органами и передать сведения о поездке и текущее местоположение доверенным контактным лицам.

Таксисты в Пензе могут загрузить приложение «DiDi Водитель» через Google Play. DiDi сотрудничает с водителями таксопарков и водителями-партнерами в статусе ИП.

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