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Общество

Коронавирус подтвердился более чем у 180 жителей Пензенской области

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Во вторник, 15 декабря, в Пензенской области зарегистрировали еще 182 человека, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил российский оперативный штаб. В целом с весны инфекцию обнаружили у 22 909 жителей региона.

Днем ранее в области выявили 180 заразившихся, детей среди них не оказалось. 136 новых случаев пришлось на Пензу, остальные на Лунинский, Иссинский, Шемышейский, Пензенский и Бессоновский районы, а также город Заречный.

Тогда же региональный оперштаб сообщил о трех жертвах коронавируса. Это мужчины 1953 и 1965 года рождения, а также женщина 1950-го. Общее число умерших теперь составляет 278, выписанных - 19 041.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

всем походу глубоко не интересно уже от этих новостей

Гость||

Самое интересное, зараженных, но не больных. А все под одну гребёнку. Ну, овечкам все равно

Гость||

У них прям как на выборах все вокруг одной цыфры крутится. Веры нет никаой

Имя: Гость
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