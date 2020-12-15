Коронавирус подтвердился более чем у 180 жителей Пензенской области

15.12.2020 | 11:22

Во вторник, 15 декабря, в Пензенской области зарегистрировали еще 182 человека, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил российский оперативный штаб. В целом с весны инфекцию обнаружили у 22 909 жителей региона.

Днем ранее в области выявили 180 заразившихся, детей среди них не оказалось. 136 новых случаев пришлось на Пензу, остальные на Лунинский, Иссинский, Шемышейский, Пензенский и Бессоновский районы, а также город Заречный.

Тогда же региональный оперштаб сообщил о трех жертвах коронавируса. Это мужчины 1953 и 1965 года рождения, а также женщина 1950-го. Общее число умерших теперь составляет 278, выписанных - 19 041.