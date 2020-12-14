В регионе хотят организовать рассылку информации о COVID-19

14.12.2020 | 09:47

В понедельник, 14 декабря, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев в очередной раз поднял вопрос о необходимости доведения до жителей Пензенской области информации, касающейся коронавируса.

По мнению главы региона, люди должны знать, относятся ли они к группам риска, что делать при появлении симптомов заболевания, какие меры принимаются для борьбы с распространением опасной инфекции.

«Сегодня хороним бывшего военного, с которым я дружил. Ему 62 года. Интересно, до него довели, что он в группе риска, он знал, когда нужно обращаться для госпитализации?» - высказался Иван Белозерцев.

Он поручил организовать в регионе работу по доведению всей необходимой информации до каждой категории граждан.

«Если нужны дополнительные средства на рассылку, министр финансов, подключитесь. Я думаю, там копейки. Давайте организуем эту работу», - заключил губернатор.