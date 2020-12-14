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Общество

В регионе хотят организовать рассылку информации о COVID-19

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В понедельник, 14 декабря, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев в очередной раз поднял вопрос о необходимости доведения до жителей Пензенской области информации, касающейся коронавируса.

По мнению главы региона, люди должны знать, относятся ли они к группам риска, что делать при появлении симптомов заболевания, какие меры принимаются для борьбы с распространением опасной инфекции.

«Сегодня хороним бывшего военного, с которым я дружил. Ему 62 года. Интересно, до него довели, что он в группе риска, он знал, когда нужно обращаться для госпитализации?» - высказался Иван Белозерцев.

Он поручил организовать в регионе работу по доведению всей необходимой информации до каждой категории граждан.

«Если нужны дополнительные средства на рассылку, министр финансов, подключитесь. Я думаю, там копейки. Давайте организуем эту работу», - заключил губернатор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

больше заняться нечем

Гость||

Желательно,чтобы рассылка была платной.Может и бюджет пополнится.

Гость||

Через 9 месяцев после появления вируса в России, когда уже только ленивый о нем не знает, рассылать что-то это сильно.

Гость||

Да даже самый ленивый, наверное, уже знает.

Гость||

опять кому-то зарплаты не хватает на прожиточный минимум, дай-ка из бюджета еще что-нибудь "заработать". А так уже со всех щелей информация валится. Кто умеет интернетом пользоваться - читают в сети, кто не умеет - смотрит телевизор.

Гость||

сама новость ни о чем

Гость||

Маразматики чистой воды. На большее ума наверное не хватает

Имя: Гость
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