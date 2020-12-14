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Общество

В Пензе школьники получат призы за знание правил дорожного движения

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Зайти на нужный сайт у ребят из школы № 30 получилось не сразу, ведь попасть на ресурс пыталась вся страна. Но потом связь наладилась - и всероссийское онлайн-тестирование на знание основ безопасного поведения на дорогах стартовало. Педагоги говорят, на их памяти такое было впервые.

«Само тестирование, я считаю, поможет детям оценить свои знания, сегодня они почувствуют уровень своих знаний. На какие-то вопросы им будет легко подобрать ответы, а где-то трудности возникнут», - отметил педагог детского (юношеского) центра «Спутник» Алексей Ширяев.

В понедельник, 14 декабря, испытание проходили ученики 5-7-х классов, во вторник будут 8-9-е, в среду - самые старшие.

Чтобы ответить на 45 пунктов, дается всего час, максимально можно набрать 100 баллов. Вопросы даже у младших простыми назвать было нельзя.

На тестирование приглашали всех желающих. Явились на него как настоящие знатоки правил дорожного движения, так и просто охотники за призами. Их организаторы конкурса обещали такие, что юному поколению устоять невозможно.

«I место - ноутбук, человеку, который займет II место, дадут электронный самокат, а III место - планшет», - рассказала участница онлайн-тестирования Ильсияр Тямаева.

Попавшие в десятку лучших станут обладателями подписок в онлайн-кинотеатрах. Правильные ответы на сайте обещают выложить 21 декабря. Памятные призы победителям направят в течение 10 дней после этого.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Классных руководителей всех школ обязали разослать информацию в группу родителей в вайбере об этом сайте, именно обязали,причём ещё нужно дать сведения,сколько зарегистрировалось и прошло тестирование! Когда уже отстанут от школ с непонятными просьбами и сайтами,все принудительно!

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