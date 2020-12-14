Компания «Максофт» помогла больнице КИМ в борьбе с COVID-19

14.12.2020 | 15:59

В начале апреля пандемия коронавирусной инфекции изменила жизнь тысяч пензенцев, в первую очередь медиков. Нагрузка на больницы и поликлиники была колоссальной.

Главным центром лечения заразившихся стал Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, известный как КИМ.

Этот непростой для медицины период также осложняла нехватка компьютерного оборудования. Именно от технической оснащенности больницы зависит быстрота и качество оказание помощи всем нуждающимся. Поэтому администрация пензенского КИМа обратилась к компании «Максофт» с просьбой оказать содействие медикам в борьбе за жизни сотен жителей области.

«Одна из миссий нашей компании - работать на благо региона. С наступлением пандемии мы начали активно сотрудничать с больницами Пензы, понимая, что в это время работникам медицинской сферы как никогда нужна была поддержка. Мы были рады оказать помощь медикам в их работе, стать частью общей борьбы с эпидемией», - рассказал генеральный директор компании «Максофт» Александр Пензин.

Компания не осталась равнодушной к сложившейся ситуации. Специалисты «Максофт» в течение двух дней доставили необходимое компьютерное оборудование в медучреждение.

«Благодаря новому оснащению увеличилась скорость обработки статистической информации, формирование отчетов, и это сыграло немаловажную роль в оказании помощи заразившимся COVID-19», - рассказал главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Борисович Рыбалкин.

Кроме того, весной 2020 года компания «Максофт» приняла участие в реализации проекта «Помоги учиться дома». Более 100 комплектов решений под ключ были доставлены пензенским школьникам для дистанционного обучения. Решения включили в себя ноутбуки, полный курс уроков, программы для онлайн-конференций, аудиогарнитуру и многое другое. Ученики и их родители смогли создать комфортную образовательную среду у себя дома.