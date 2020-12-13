В Пензенской области откроют горячую линию по вопросам оплаты труда

13.12.2020 | 14:44

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области анонсировало открытие горячей линии, куда можно будет обратиться с вопросами, касающимися заработной платы и занятости.

Жителям региона предлагают позвонить по номеру 8 (8412)-59-24-56. На обращения ответят специалисты управления труда, демографии и трудовой миграции областного минтруда.

Вопросы примут во вторник, 15 декабря, с 10:00 до 14:00.

Кроме того, пять дней в неделю с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (8412)-20-20-23 специалисты готовы дать гражданам разъяснения о соблюдении законодательства по оплате труда и ответить на их жалобы, напомнили в пресс-службе минтруда региона.