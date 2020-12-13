Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 дек 2020|16:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области откроют горячую линию по вопросам оплаты труда

Печать

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области анонсировало открытие горячей линии, куда можно будет обратиться с вопросами, касающимися заработной платы и занятости.

Жителям региона предлагают позвонить по номеру 8 (8412)-59-24-56. На обращения ответят специалисты управления труда, демографии и трудовой миграции областного минтруда.

Вопросы примут во вторник, 15 декабря, с 10:00 до 14:00.

Кроме того, пять дней в неделю с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (8412)-20-20-23 специалисты готовы дать гражданам разъяснения о соблюдении законодательства по оплате труда и ответить на их жалобы, напомнили в пресс-службе минтруда региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте