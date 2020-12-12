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Общество

В парке имени В. Г. Белинского строится ледяной городок

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В парке имени В. Г. Белинского создается сказочная композиция. Замерзшую воду сначала выпиливают из озера в виде кубов и пирамид - это заготовки, из которых потом ваяют фигуры.

«В этом году лед удачный получился, толстый. С ним интереснее работать, из одного цельного куска можно создать композицию, которая красиво будет смотреться в пространстве», - оценил скульптор Константин Ванин.

Мелкие детали выпиливаются и скрепляются с основной фигурой посредством воды.

Открытие ледяного городка должно состояться 25 декабря. Практически ежедневно здесь будут проходить театрализованные представления. Главными героями станут дети и замерзшая вода, превращенная в героев сказок.

«Царевна-лягушка, Золотая рыбка, Водяной - это вкратце. Горки с довольно длинными скатами - очень комфортно кататься будет», - отметил Константин Ванин.

В темное время суток фигуры будут подсвечиваться изнутри. Простоят они в парке до тех пор, пока весной не растают.

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Гость||

Поздно,надвигается оттепель и плюсовые температуры,надо было намного раньше начинать.

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