В области выделят 10 млн на лекарства для диабетиков и астматиков

«Проблема есть», - так губернатор Иван Белозерцев выразился о нехватке лекарств больным сахарным диабетом и бронхиальной астмой в Пензенской области.
Во время прямой линии в субботу, 12 декабря, главе региона поступил вопрос от людей, которые не могут получить необходимые средства.
«Проблема возникла не от хорошей жизни. Сейчас большие расходы на борьбу с коронавирусом, но есть и другие больные, которые нуждаются в препаратах. Я принял решение выделить 10 млн рублей на закупку препаратов, которые пойдут на лечение этих больных. Люди страдать не должны», - заявил Белозерцев.
Министр здравоохранения Александр Никишин уточнил, что конкурсные процедуры уже проведены, лекарства закуплены и до конца года будут доведены до нуждающихся.
По словам Никишина, проблема нехватки препаратов для диабетиков и астматиков всегда имеет место в конце года, потому что становится больше тех, кому они требуются.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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