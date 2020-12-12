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Общество

В области выделят 10 млн на лекарства для диабетиков и астматиков

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«Проблема есть», - так губернатор Иван Белозерцев выразился о нехватке лекарств больным сахарным диабетом и бронхиальной астмой в Пензенской области.

Во время прямой линии в субботу, 12 декабря, главе региона поступил вопрос от людей, которые не могут получить необходимые средства.

«Проблема возникла не от хорошей жизни. Сейчас большие расходы на борьбу с коронавирусом, но есть и другие больные, которые нуждаются в препаратах. Я принял решение выделить 10 млн рублей на закупку препаратов, которые пойдут на лечение этих больных. Люди страдать не должны», - заявил Белозерцев.

Министр здравоохранения Александр Никишин уточнил, что конкурсные процедуры уже проведены, лекарства закуплены и до конца года будут доведены до нуждающихся.

По словам Никишина, проблема нехватки препаратов для диабетиков и астматиков всегда имеет место в конце года, потому что становится больше тех, кому они требуются.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну да... Дадут бесплатно метформин за 200 руб., а джардинс по 3т.р., - будь добр, за свои, за наличные.

Гость||

То есть закон есть, а денег нет? А инвалидам вообще труба. Они отказаваются от части пенсии в надежде на бесплатные лекарства (обещанные по ЗАКОНУ). А им шыш, и пенсия меньше. То же и инфартникав касается. И что у нас прокуроры надзирающие за законам? Или они только отписками балуются?

Имя: Гость
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