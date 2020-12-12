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Общество

В Каменском районе появился еще один знак памяти о герое

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О героях былых времен в селе Скворечном помнят и чтут их память. По инициативе одного из жителей Каменского района там установили памятный знак в честь Героя Советского Союза полковнику Ивану Павловичу Неуструеву - уроженцу села.

«Как старшего брата, его позвало небо. Профессия летчика для молодых людей была престижной, одной из самых уважаемых», - подчеркнул историк-краевед Вячеслав Гришаков.

«Иван Павлович родился в 1915 году. Легендарный летчик, прошел финскую войну (в армии - с 1935 года), Отечественную, летал на всех видах самолетов, включая последние МиГи, активно принимал участие в разработке их моделей», - рассказал инициатор установки стелы Владимир Маров.

Звание Героя Советского союза, орден Ленина и медаль «Золотая звезда» Иван Неуструев получил в 1943 году, когда командовал 11-м гвардейским истребительным авиаполком.

«Когда на Ленинград шли 50 немецких «мессершмиттов», его звено из шести человек сразу сбило 20, потом боезапас кончился, они вернулись на базу, и ему было присвоено звание Героя Советского Союза», - пояснил Владимир Маров.

Брат Ивана Неуструева тоже удостоен звания героя.

В Скворечном сохранился дом семьи - сейчас там живут родственники. Анне Давыдовой, племяннице летчиков, увидеть их уже не довелось.

«Мы с ними в «Бессмертном полку» идем, помним, цветы носим. У нас много людей в войне погибло, два героя - со звездами», - отметила сельчанка.

В селе Скворечном есть мемориальный комплекс в честь местных, павших за Родину.

Теперь еще и именной открыли. После возложения к нему цветов запустили фейерверк.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В деревнях новые открывают,А Пензенцам бы отстоять Стелу героям ВОВ и Труда на Советской площади...

Имя: Гость
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