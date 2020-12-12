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Общество

Нижнеломовский район вышел на II место по новым случаям коронавируса

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В субботу, 12 декабря, региональный оперативный штаб сообщил, что среди новых 187 жителей Пензенской области, у которых подтвердился COVID-19, - 34 несовершеннолетних.

Это дети в возрасте 6 месяцев, 1 года (двое), 2 (двое), 3 (четверо), 4, 5 (двое), 7 (двое), 10 (трое), 11 и 12 лет, подростки 14, 15 (шестеро), 16 (четверо) и 17 (четверо) лет.

77 новых пациентов проживают в Пензе, 33 - в Нижнеломовском районе, 24 - в Мокшанском, 11 - в Сердобском.

7 случаев зафиксировано в Лунинском районе, 6 - в Иссинском, по 5 - в городе Заречном и Никольском районе, 4 - в Тамалинском, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Кузнецком, Камешкирском и Пензенском, по 1 - в Каменском, Городищенском, Пачелмском, Сосновоборском, Спасском и Шемышейском районах.

В общей сложности за время эпидемии в Пензенской области выявлено 22 364 зараженных коронавирусной инфекцией, из которых 1 740 - несовершеннолетние.

За это время выздоровело 18 689 человек, от заболевания скончался 271 житель региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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