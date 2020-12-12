Иван Белозерцев объяснил, зачем посетил «красную зону»

12.12.2020 | 12:23

В субботу, 12 декабря, во время прямой линии губернатор Иван Белозерцев ответил на вопросы, связанные с распространением коронавируса в Пензенской области.

Он подчеркнул, что в регион поступают крупные суммы из федерального бюджета на систему здравоохранения, которые направляются на закупку лекарств, средств индивидуальной защиты, зарплаты медикам, закупку современного оборудования.

Также глава региона объяснил, зачем, после того как сам вылечился от коронавируса, навестил пациентов в «красной зоне».

«Губернатор обязан быть там, где есть проблемы, где болеют люди. Мне очень хотелось поддержать медиков, которые проявляют героизм, и граждан, которые находятся на больничных койках. В том числе и тех, кто не соблюдал социальную дистанцию, не носил маски, не находился на изоляции в возрасте старше 65 лет», - пояснил он.

Белозерцев рассказал, как пообщался с 68-летним пациентом, который признал, что не берегся и в итоге поступил в больницу с поражением легких более 80%. Он лежал в реанимации, а теперь его перевели в палату.

«Когда вы сами попадаете в ситуацию, начинаете думать по-другому. Я видел людей, которые были между жизнью и смертью», - добавил губернатор.

Глава региона высказал пожелание, чтобы выздоровевшие пациенты после пережитого предупреждали родных и близких о необходимости соблюдать меры защиты.