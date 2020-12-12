Иван Белозерцев объяснил, зачем посетил «красную зону»

В субботу, 12 декабря, во время прямой линии губернатор Иван Белозерцев ответил на вопросы, связанные с распространением коронавируса в Пензенской области.
Он подчеркнул, что в регион поступают крупные суммы из федерального бюджета на систему здравоохранения, которые направляются на закупку лекарств, средств индивидуальной защиты, зарплаты медикам, закупку современного оборудования.
Также глава региона объяснил, зачем, после того как сам вылечился от коронавируса, навестил пациентов в «красной зоне».
«Губернатор обязан быть там, где есть проблемы, где болеют люди. Мне очень хотелось поддержать медиков, которые проявляют героизм, и граждан, которые находятся на больничных койках. В том числе и тех, кто не соблюдал социальную дистанцию, не носил маски, не находился на изоляции в возрасте старше 65 лет», - пояснил он.
Белозерцев рассказал, как пообщался с 68-летним пациентом, который признал, что не берегся и в итоге поступил в больницу с поражением легких более 80%. Он лежал в реанимации, а теперь его перевели в палату.
«Когда вы сами попадаете в ситуацию, начинаете думать по-другому. Я видел людей, которые были между жизнью и смертью», - добавил губернатор.
Глава региона высказал пожелание, чтобы выздоровевшие пациенты после пережитого предупреждали родных и близких о необходимости соблюдать меры защиты.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Конкретные вопросы.
1.Кувайцев и Буйлов которые не выполнили указание Белозерцева в 2019 о покупке 100 новых автобусов для муниципального перевозчика ,а им является МБУ АТХ ,почему они остаются,они в открытую саботировали распоряжение губернатора.
2.Почему он ни как вообще не отреагировал на вопросы народа о повышении цен в общественном транспорте и на кап.ремонт.
3.Как лично он относиться к афере которую пытаются тихо провернуть в мэрии с покупкой нового подвижного состава за счёт бюджета,а именно автобусов для частных перевозчиков Дилижанса и Меркурия.
4.Почему власти ни как не реагируют на нарушения связанные с незаконным приобретением всей троллейбусной инфраструктуры и подвижного состава ООО Меркурий Авто-9 и дальнейшими мошенническими действиями по эксплуатации троллейбусов ,а так же открытым шантажом государства в лице мэрии.Что будет с пензенским троллейбусом дальше.
5.Как Белозерцев лично относиться к вбросу бюллетеней в Бессоновке? Зачем начальство в устном приказном порядке перед голосованием заставляло работников сначала регистрироваться на гос.услугах для голосования ,а потом менять участки для голосования по прописке ,на те которые оно приказало?Как он лично к этому относиться и считает ли он ,что абсолютно честно набрал 78%?/))))))))/
6. Куда Симонов дел станки с ЗИФа выкупленные по приказу Белозерцева ,о чем он лично сообщил журналистам,за бюджетные средства. Что далее будет с разорённым заводом ЗИФ?
6.Когда Белозерцев ответит на вопросы по его обвинению народом и журналистами в коррупции ,кумовстве и превышении служебного положения,о бизнесе его сыновей ? P.s.Эти вопросы там Белозерцеву задать невозможно ,мигом вымарываются .