Деды Морозы пожелали пензенцам всего наилучшего

В центре Пензы люди в красном разгуливали по Московской и веселили народ. Стройными рядами отряд Дедов Морозов двигался от фонтана к площади Ленина.
Случайные прохожие становились невольными участниками праздника. Все от мала до велика хотели поздороваться с главным новогодним волшебником.
Финальным пунктом шествия был дом Деда Мороза, который торжественно открыли прикосновением посоха.
На радость пензенцам впервые в этом году зажегся главный символ праздника.
Из мордовского села Кижеватово прибыл свой Дед Мороз, или, правильнее говоря, Якшамо Атя.
«С наступающим Новым годом! Хочу всем пожелать, чтобы в этом году было все отлично! Здоровья - самое главное, счастья, любви!» - выразил всеобщие чаяния дед-даритель.
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Держитесь там. Здоровья и хорошего настроения.