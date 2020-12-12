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Общество

Деды Морозы пожелали пензенцам всего наилучшего

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В центре Пензы люди в красном разгуливали по Московской и веселили народ. Стройными рядами отряд Дедов Морозов двигался от фонтана к площади Ленина.

Случайные прохожие становились невольными участниками праздника. Все от мала до велика хотели поздороваться с главным новогодним волшебником.

Финальным пунктом шествия был дом Деда Мороза, который торжественно открыли прикосновением посоха.

На радость пензенцам впервые в этом году зажегся главный символ праздника.

Из мордовского села Кижеватово прибыл свой Дед Мороз, или, правильнее говоря, Якшамо Атя.

«С наступающим Новым годом! Хочу всем пожелать, чтобы в этом году было все отлично! Здоровья - самое главное, счастья, любви!» - выразил всеобщие чаяния дед-даритель.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Держитесь там. Здоровья и хорошего настроения.

Гость||

Кижеватово- мордовская деревня? А Чумадановка-цыганская?

Гость||

Пазелки-буртасская

Гость||

Почему без масок и социальную дистанцию 1,5 м не соблюдали???

Гость||

ДЕД МОРОЗ ЕДИНОРОСС

ИЗ-ПОД ЁЛОК ВСЁ УНЁС!

Имя: Гость
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