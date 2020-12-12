Деды Морозы пожелали пензенцам всего наилучшего

12.12.2020 | 19:45

В центре Пензы люди в красном разгуливали по Московской и веселили народ. Стройными рядами отряд Дедов Морозов двигался от фонтана к площади Ленина.

Случайные прохожие становились невольными участниками праздника. Все от мала до велика хотели поздороваться с главным новогодним волшебником.

Финальным пунктом шествия был дом Деда Мороза, который торжественно открыли прикосновением посоха.

На радость пензенцам впервые в этом году зажегся главный символ праздника.

Из мордовского села Кижеватово прибыл свой Дед Мороз, или, правильнее говоря, Якшамо Атя.

«С наступающим Новым годом! Хочу всем пожелать, чтобы в этом году было все отлично! Здоровья - самое главное, счастья, любви!» - выразил всеобщие чаяния дед-даритель.