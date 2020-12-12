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Общество

8-летняя пензячка получила ответ на вопрос о елке на Юбилейной площади

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В субботу, 12 декабря, во время прямой линии губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос 8-летней жительницы Пензы Алины.

Девочка в соцсети Instagram поинтересовалась у главы региона, почему на Юбилейной площади никогда не ставят елку и не строят горку.

«Вопрос задан правильно. Так и хочется сказать, что у взрослых дядей, которые являются руководителями, будто не было детства, будто им не было 8-10 лет, когда хотелось, чтобы было много зимних забав и игр», - резюмировал Иван Белозерцев.

Вопрос маленькой пензячки он переадресовал мэру Андрею Лузгину.

Градоначальник ответил, что ситуация ему понятна, поскольку он сам живет поблизости и у него есть маленький ребенок.

«Площадь огромная, продуваемая. К сожалению, и снега нет в этом году. Там ставили елку, но это не пользовалось популярностью - приходило человек 20», - пояснил Андрей Лузгин.

Он пообещал установить на Юбилейной площади горку, если позволит погода.

В заключение губернатор Иван Белозерцев поручил мэру объехать город вместе с главами районов.

«Посмотрите, где и что нужно сделать, где что украсить к празднику, где залить катки, чтобы детям было радостно в любом микрорайоне», - добавил глава региона.

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Гость||

хм... раньше без всяких просьб к мэру и губернатору почти по всей пензе строили снежные городки с горками. а сейчас это такая. такая проблема....

Гость||

Все, что умеет делать Лузгин, это находить маловразумительные отмазки, чтобы ничего не делать. Для елки в огромном жилом массиве у него народа не хватает, а горку поставить погода не позволит. А губер ему не указ. Мэр еще ни разу не сказал: "Сделаю!"

Гость||

Лузгин вообще на солнечного ребенка похож, да простят меня такие дети.

Гость||

для начала посчитайте сколько детей болеют.а то ограничения продлевают.и тут же горки строят......

Гость||

Ну что девочка, получила ответ? Нравится тебе ёлочка, а?

Имя: Гость
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