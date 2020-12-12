8-летняя пензячка получила ответ на вопрос о елке на Юбилейной площади

12.12.2020 | 14:04

В субботу, 12 декабря, во время прямой линии губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос 8-летней жительницы Пензы Алины.

Девочка в соцсети Instagram поинтересовалась у главы региона, почему на Юбилейной площади никогда не ставят елку и не строят горку.

«Вопрос задан правильно. Так и хочется сказать, что у взрослых дядей, которые являются руководителями, будто не было детства, будто им не было 8-10 лет, когда хотелось, чтобы было много зимних забав и игр», - резюмировал Иван Белозерцев.

Вопрос маленькой пензячки он переадресовал мэру Андрею Лузгину.

Градоначальник ответил, что ситуация ему понятна, поскольку он сам живет поблизости и у него есть маленький ребенок.

«Площадь огромная, продуваемая. К сожалению, и снега нет в этом году. Там ставили елку, но это не пользовалось популярностью - приходило человек 20», - пояснил Андрей Лузгин.

Он пообещал установить на Юбилейной площади горку, если позволит погода.

В заключение губернатор Иван Белозерцев поручил мэру объехать город вместе с главами районов.

«Посмотрите, где и что нужно сделать, где что украсить к празднику, где залить катки, чтобы детям было радостно в любом микрорайоне», - добавил глава региона.