В регионе хотят создать кризисные центры для жертв домашнего насилия

11.12.2020 | 09:47

В Пензенской области активизируют работу по профилактике абортов и продумают возможность запуска проекта по борьбе с домашним насилием. Такое предложение озвучил губернатор Иван Белозерцев в пятницу, 11 декабря.

«Представители власти и общественных организаций должны объединиться в решении проблемных вопросов, чтобы бытовые трудности, с которыми сталкивается женщина, не препятствовали рождению ребенка», - сформулировал свою идею глава региона.

По его мнению, в области можно было бы создать кризисные центры, где женщины укрывались бы от семейного насилия. Уже сейчас необходимо продумать форму работы таких центров.

«К примеру, заключать договоры с гостиницами, где с жертвами домашнего насилия мог бы работать психолог», - высказался Белозерцев.

На все это нужны средства, поэтому он предложил разработать и принять областную программу, по которой можно было бы финансировать деятельность кризисных центров.

«Это очень важная тема. Многие женщины нуждаются в такой поддержке», - заключил губернатор.