Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|10:58
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Общество

В регионе хотят создать кризисные центры для жертв домашнего насилия

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В Пензенской области активизируют работу по профилактике абортов и продумают возможность запуска проекта по борьбе с домашним насилием. Такое предложение озвучил губернатор Иван Белозерцев в пятницу, 11 декабря.

«Представители власти и общественных организаций должны объединиться в решении проблемных вопросов, чтобы бытовые трудности, с которыми сталкивается женщина, не препятствовали рождению ребенка», - сформулировал свою идею глава региона.

По его мнению, в области можно было бы создать кризисные центры, где женщины укрывались бы от семейного насилия. Уже сейчас необходимо продумать форму работы таких центров.

«К примеру, заключать договоры с гостиницами, где с жертвами домашнего насилия мог бы работать психолог», - высказался Белозерцев.

На все это нужны средства, поэтому он предложил разработать и принять областную программу, по которой можно было бы финансировать деятельность кризисных центров.

«Это очень важная тема. Многие женщины нуждаются в такой поддержке», - заключил губернатор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Опять этот кулак на фото, госпади! Я его боюсь!

Гость||

А почему нет татуировок на пальцах?

Гость||

Что ни тема,то ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ!!

Змей Горыныч||

penzainform.ru писал(a):

Это очень важная тема. Многие женщины нуждаются в такой поддержке», - заключил губернатор.
Я извиняюсь, а мужчины типа в поддержке не нуждаются?

Гость||

Бюджет области на следующий год стал меньше на 10%( Откуда деньги на эти центры?

Имя: Гость
Комментарий:

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