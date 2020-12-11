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Общество

В Пензенской области коронавирус нашли еще почти у 50 детей

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В Пензенской области коронавирус выявили еще у 44 детей. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил региональный оперативный штаб.

Их возраст - 3, 6 и 10 месяцев, 1, 2, 3 (двое), 4 (двое) года, 5 (трое), 6 (двое), 7 (трое), 8 (пятеро), 9 (двое), 11 (трое), 12 (четверо), 13 (трое), 14 (двое), 15 (двое), 16 (двое), 17 (четверо).

В целом инфекция за сутки подтверждена у 191 человека, среди них 126 - жители Пензы, 13 - Нижнеломовского района, 9 - Сердобского, 7 - Бессоновского, по 6 - Башмаковского и Спасского, по 5 - Пензенского района и города Заречного, по 3 - Тамалинского, Белинского, Лунинского и Земетчинского, по 1 - Иссинского и Пачелмского районов.

«Находится под наблюдением 6 913 человек; снято с наблюдения 52 554. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 38,05% населения региона», - уточнили в оперативном штабе.

За сутки на коронавирус обследовали 3 894 жителя области.

За все время подтвердилось 22 177 случаев COVID–19, в том числе у 1 706 несовершеннолетних. 269 пациентов, по официальным данным, умерло, 18 579 человек выписалось из больниц.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

по 5 - Пензенского района и города Заречного
В Заречном 45.

Гость||

тесты у детей не берут, а вирус как-то находится каждый день! Заврались окончательно

Имя: Гость
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