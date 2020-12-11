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Общество

Краевед о Спутнике: Микрорайон молодой, но уже со своей историей

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Сергей Никушкин - один из главных хранителей уникальных культурных ценностей (свыше 130 тысяч экспонатов краеведческого музея).

Он - заместитель директора по учетно-хранительской деятельности Пензенского краеведческого музея, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества, автор ряда работ по истории родного края, церкви и музейного дела.

Его личная история несколько лет неразрывно связана с Городом Спутником.

«Я родился в пензенской Терновке, поэтому могу сказать, что Спутник рос у меня на глазах. Было интересно наблюдать, как поле превращается в большой жилой массив, а сейчас еще интереснее видеть, как местные школьники участвуют в конкурсе на знание топонимики своего микрорайона. Спутник молодой, но уже со своей историей», - рассказал Сергей Никушкин.

В Городе Спутнике живет много интересных людей. Узнать больше о Спутнике, его инфраструктуре и новостях можно на сайте penza-sputnik.ru.

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