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Общество

В Заречном горячую линию по COVID-19 расширят до кол-центра

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В Заречном на горячую линию, работающую в МСЧ-59, ежедневно звонят горожане, чтобы получить ответы на вопросы о коронавирусной инфекции.

На номер телефона 8 (927) 090-28-98 можно отправлять СМС, а также посылать сообщения через мессенджеры WhatsApp и Viber. Врачи стараются дать ответ в течение суток.

Кроме того, вопросы и пожелания можно оставить в гостевой книге на сайте МСЧ № 59.

Как показала практика, чаще всего зареченцы спрашивают, где узнать результаты тестирования.

«Результат анализов на COVID-19 можно узнать с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 по телефону 8 (927) 092-13-36», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Кроме того, многие жалуются на то, что трудно вызвать врача на дом, поскольку телефон постоянно занят. Поэтому в ближайшие две недели в медсанчасти будет создан многоканальный кол-центр, чтобы можно было дозвониться максимально быстро.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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