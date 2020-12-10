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Общество

В Пензенской области обновился антирекорд по заразившимся за сутки

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В четверг, 10 декабря, стало известно, что коронавирус диагностировали еще у 188 жителей Пензенской области. Об этом сообщил российский оперштаб. За все время пандемии инфекцию выявили у 21 986 человек.

Днем ранее подтвердилось 184 случая заражения COVID-19. Среди инфицированных оказалось 35 несовершеннолетних в возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Как обычно, большая часть зараженных - жители Пензы. Более десятка человек из Пензенского и Башмаковского районов.

В тот же день местный оперштаб уточнил, что список жертв коронавируса пополнили мужчина 1958 года рождения и женщина 1962-го. Таким образом, с начала распространения инфекции была обнародована информация о 266 смертях.

9 декабря из стационаров области выписаны 115 человек. Итого выздоровевших - 18 462.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Стройными рядами на прививки...

Гость||

Гость писал(a):

Стройными рядами на прививки...
Скачи мимо, нестройным галопом

Гость||

Отнимаем детей , пока ещё жить можно.

Гость||

Уже начали трубить об антирекордах везде, как вакцыны получили.

Гость||

на примере нашей семьи официальную статистику можно умножить на 4. Коронавирус нашли у мужа, а у меня и у детей анализы и не брали

Имя: Гость
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