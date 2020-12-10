В Пензенской области обновился антирекорд по заразившимся за сутки

10.12.2020 | 11:21

В четверг, 10 декабря, стало известно, что коронавирус диагностировали еще у 188 жителей Пензенской области. Об этом сообщил российский оперштаб. За все время пандемии инфекцию выявили у 21 986 человек.

Днем ранее подтвердилось 184 случая заражения COVID-19. Среди инфицированных оказалось 35 несовершеннолетних в возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Как обычно, большая часть зараженных - жители Пензы. Более десятка человек из Пензенского и Башмаковского районов.

В тот же день местный оперштаб уточнил, что список жертв коронавируса пополнили мужчина 1958 года рождения и женщина 1962-го. Таким образом, с начала распространения инфекции была обнародована информация о 266 смертях.

9 декабря из стационаров области выписаны 115 человек. Итого выздоровевших - 18 462.