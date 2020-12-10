В Пензе заработал бесплатный номер для вызова врача и вопросов о COVID-19

В Пензенской области заработал единый телефонный номер «122». Он предназначен для вопросов, связанных с COVID-19, и вызовов врачей на дом.
Набрав на телефоне «122», абоненты услышат, что обратились в Единый контакт-центр здравоохранения Пензенской области. Далее потребуется перевести телефон в тональный режим набора и набрать одну из следующих цифр:
- 1 - чтобы записать на прием или вызвать врача на дом к взрослому пациенту (только для Пензы);
- 2 - чтобы записать на прием или вызвать врача на дом к ребенку (только для Пензы);
- 3 - чтобы задать вопрос по коронавирусу (для всех жителей Пензенской области).
Звонок на указанный номер бесплатный.
«Планируется, что сервис получит развитие. В будущем цифра 4 позволит обрабатывать звонки, поступающие на единый номер и от жителей районов области, чтобы вызвать врача на дом или записаться на прием», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
А на прямую линию Президенту и можно с этого номера дозвонится?