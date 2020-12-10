В Пензе заработал бесплатный номер для вызова врача и вопросов о COVID-19

10.12.2020 | 08:25

В Пензенской области заработал единый телефонный номер «122». Он предназначен для вопросов, связанных с COVID-19, и вызовов врачей на дом.

Набрав на телефоне «122», абоненты услышат, что обратились в Единый контакт-центр здравоохранения Пензенской области. Далее потребуется перевести телефон в тональный режим набора и набрать одну из следующих цифр:

- 1 - чтобы записать на прием или вызвать врача на дом к взрослому пациенту (только для Пензы);

- 2 - чтобы записать на прием или вызвать врача на дом к ребенку (только для Пензы);

- 3 - чтобы задать вопрос по коронавирусу (для всех жителей Пензенской области).

Звонок на указанный номер бесплатный.

«Планируется, что сервис получит развитие. В будущем цифра 4 позволит обрабатывать звонки, поступающие на единый номер и от жителей районов области, чтобы вызвать врача на дом или записаться на прием», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.