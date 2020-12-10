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Общество

В Пензе оштрафовали аптеку, в которой не было лекарства

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В Пензе прокуратура проверяет аптеки на наличие минимального ассортимента препаратов, которые необходимы для оказания медпомощи.

Так, в одном из пунктов на улице Антонова сотрудники надзорного органа обнаружили отсутствие препарата «Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный». Такое лекарство нужно для купирования и профилактики приступов стенокардии.

«В отношении индивидуального предпринимателя прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.4.2 КоАП РФ (нарушение порядка розничной торговли лекарственными препаратами). Постановлением Росздравнадзора по Пензенской области виновное лицо оштрафовано на 5 000 рублей», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Владельцу аптечного пункта внесли представление, которое находится на рассмотрении. Нарушение коммерсант устранил.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе оштрафовали аптеку, в которой не было лекарства
В Арбекове в Магните седни дарницкого не було.

Гость||

А нитроглицерин в капсулах? План по штрафам? Заказ конкурентов? Как вы можете диктовать частнику чем ему торговать? Открывайте госаптеки и рулите как хотите

Гость||

Атвратительная картоха в сетевых магазинах, прокуратурааааааа аааааааа! Памахитяяя!

Гость||

Нормальная картоха вчера была. Это ты не успел,всю разобрали, жди нового завоза, макароны ешь пока.

Имя: Гость
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