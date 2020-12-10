В Пензе оштрафовали аптеку, в которой не было лекарства

10.12.2020 | 17:25

В Пензе прокуратура проверяет аптеки на наличие минимального ассортимента препаратов, которые необходимы для оказания медпомощи.

Так, в одном из пунктов на улице Антонова сотрудники надзорного органа обнаружили отсутствие препарата «Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный». Такое лекарство нужно для купирования и профилактики приступов стенокардии.

«В отношении индивидуального предпринимателя прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.4.2 КоАП РФ (нарушение порядка розничной торговли лекарственными препаратами). Постановлением Росздравнадзора по Пензенской области виновное лицо оштрафовано на 5 000 рублей», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Владельцу аптечного пункта внесли представление, которое находится на рассмотрении. Нарушение коммерсант устранил.