За неделю почти 4 500 жителей области заболели ОРВИ

09.12.2020 | 08:30

В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

С 30 ноября до 6 декабря такой диагноз поставили 4 480 пациентам. Это на 0,8% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 60,4%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На детей пришлось 9% случаев ОРВИ. Заболеваемость в разных возрастных группах на 65-80% ниже эпидпорога.

Среди муниципальных образований, в которых превышен среднеобластной показатель заболеваемости, - Пенза, Кузнецк, а также Нижнеломовский, Сердобский, Башмаковский, Шемышейский, Мокшанский, Вадинский, Каменский, Иссинский, Наровчатский, Бековский и Камешкирский районы.

В Пензе за неделю ОРВИ перенесли 1 898 человек. Это на 4,3% больше, чем за прошлый аналогичный период, и на 84,8% выше эпидпорога.