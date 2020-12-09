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Общество

За неделю почти 4 500 жителей области заболели ОРВИ

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В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

С 30 ноября до 6 декабря такой диагноз поставили 4 480 пациентам. Это на 0,8% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 60,4%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На детей пришлось 9% случаев ОРВИ. Заболеваемость в разных возрастных группах на 65-80% ниже эпидпорога.

Среди муниципальных образований, в которых превышен среднеобластной показатель заболеваемости, - Пенза, Кузнецк, а также Нижнеломовский, Сердобский, Башмаковский, Шемышейский, Мокшанский, Вадинский, Каменский, Иссинский, Наровчатский, Бековский и Камешкирский районы.

В Пензе за неделю ОРВИ перенесли 1 898 человек. Это на 4,3% больше, чем за прошлый аналогичный период, и на 84,8% выше эпидпорога.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это локдаун, останавливай экономику сидим дома!

Гость||

Всхрюкивать команды не было, брателло

Гость||

Пока не будет соблюден масочный и дистанционный режим, всё будет очень плохо. Пензенские дауны, а их немало, не понимают катастрофичности ситуации в Пензе, а последствия болезни подчас приводят к инвалидности, не говоря о высоком риске смерти!!! Срочная вакцинация необходима, но власть не спешит?!

Гость||

Слышь пензенский даун, сам то колоться вакциной будешь? Или тока тут пукаешь?

Гость||

А я колюсь водкой каждый день и ковид не берет.

Имя: Гость
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