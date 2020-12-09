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Общество

В Заречном 4-летняя пассажирка ВАЗа и ее мать пострадали в ДТП

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Вечером во вторник, 8 декабря, в Заречном маленький ребенок пострадал в автоаварии.

По предварительным данным, в 20:50 напротив дома № 43 на улице Ленина произошло столкновение автомобиля Mazda Xedos под управлением 50-летнего мужчины и ВАЗ-2115, за рулем которого находился 30-летний зареченец.

«В результате происшествия пассажиры отечественной машины - 30-летняя женщина и 4-летняя девочка - получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи они были отпущены», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД по ЗАТО Заречный.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

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Источник — gorodz.info
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