В Пензенском районе матери двух детей три месяца не платили пособие

09.12.2020 | 09:05

32-летняя жительница Пензенского района несколько месяцев не получала пособие на ребенка из-за волокиты чиновников.

В июне этого года у женщины, уже воспитывавшей 8-летнего ребенка, родился второй малыш. Она подала в МФЦ заявления о предоставлении нескольких ежемесячных пособий: при рождении, по уходу, на двух детей и на питание ребенка в возрасте до трех лет.

Документы у матери приняли, однако одно из пособий - ежемесячное по уходу за ребенком - не выплачивали свыше трех месяцев. Женщина вынуждена была обратиться в прокуратуру.

Работники контролирующего ведомства провели проверку. В итоге женщине выплатили все причитающиеся ей деньги - 27 200 рублей.

«Виновное должностное лицо районного управления социальной защиты населения привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.