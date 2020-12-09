В Пензе роженица вовремя попала к врачам благодаря сотрудникам ГИБДД

09.12.2020 | 11:12

В дежурную часть регионального управления ГИБДД обратился житель Пензы с благодарностью сотрудникам ДПС, пришедшим на выручку в критической ситуации.

О том, как развивались события, рассказали в отделении пропаганды ведомства.

Утром 2 декабря сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе лейтенант полиции Игорь Бедикин и старший лейтенант Евгений Котельников несли службу на улице Минской.

В 10:30, когда стражи порядка оформляли ДТП, к ним подъехал взволнованный мужчина на ВАЗ-2111. Он рассказал, что в салоне машины находится его беременная жена, у которой уже начались роды, и он боится не успеть довезти ее до больницы.

Автоинспекторы немедленно приняли решение: Евгений Котельников остался на месте и продолжил оформлять ДТП, а Игорь Бедикин сел в патрульный автомобиль и включил сирену и проблесковые маячки.

За считанные минуты будущую маму доставили в перинатальный центр и передали медикам.

Через несколько часов владелец ВАЗа позвонил и поблагодарил полицейских, пришедших на помощь. Он сообщил, что стал отцом: его супруга, своевременно доставленная в больницу, благополучно родила сына.