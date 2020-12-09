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Общество

В Пензе роженица вовремя попала к врачам благодаря сотрудникам ГИБДД

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В дежурную часть регионального управления ГИБДД обратился житель Пензы с благодарностью сотрудникам ДПС, пришедшим на выручку в критической ситуации.

О том, как развивались события, рассказали в отделении пропаганды ведомства.

Утром 2 декабря сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе лейтенант полиции Игорь Бедикин и старший лейтенант Евгений Котельников несли службу на улице Минской.

В 10:30, когда стражи порядка оформляли ДТП, к ним подъехал взволнованный мужчина на ВАЗ-2111. Он рассказал, что в салоне машины находится его беременная жена, у которой уже начались роды, и он боится не успеть довезти ее до больницы.

Автоинспекторы немедленно приняли решение: Евгений Котельников остался на месте и продолжил оформлять ДТП, а Игорь Бедикин сел в патрульный автомобиль и включил сирену и проблесковые маячки.

За считанные минуты будущую маму доставили в перинатальный центр и передали медикам.

Через несколько часов владелец ВАЗа позвонил и поблагодарил полицейских, пришедших на помощь. Он сообщил, что стал отцом: его супруга, своевременно доставленная в больницу, благополучно родила сына.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото гибдд.рф/58
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автоинспекторы немедленно приняли решение: Евгений Котельников остался на месте и продолжил оформлять ДТП
Настоящий инспектор.

Гость||

Молодцы ПАРНИ !

Гость||

Теперь Игорьком или Женькой назовут.

"Дпс" тоже можно назвать креативное имя.

Гость||

Трусоват папашка)), через несколько часов жена родила только.

Гость||

Только на находясь с состоянии красней безысходности можно обратиться к подобным персонажам

Гость||

Счёт не выставили за вип сопровождение?

Гость||

Побольше таких ребят в органах. И поменьше злых персонажей на сайте.

Гость||

Единственная нормальная новость на пензаинформе!!!

Гость||

Гость писал(a):

Единственная нормальная новость на пензаинформе!!!
Сегодня должны объявить о понижении цен в автобусах и маршрутках!

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня должны объявить о понижении цен в автобусах и маршрутках!
Действительно? Это здорово. Ура!

Гость||

Молодцы,парни!хорошая новость.Гордимся вами!

Гость||

Молодцы!!!!

Имя: Гость
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