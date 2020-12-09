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Общество

В честь Дня Героев Отечества к стеле у «Ростка» возложили цветы

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На набережной Суры, у «Ростка» в святой день славили отвагу и проявленную во имя Родины доблесть. Россия отмечает праздник Героев Отечества.

В современной России он учрежден в 2007 году. Однако изначально его ввела императрица Екатерина II в конце XVIII века в честь георгиевских кавалеров.

9 декабря преклоняются перед Героями Советского Союза, Социалистического труда, России, полными кавалерами орденов Славы - всеми теми, кто не пожалел своего здоровья и жизни во имя Отечества.

Торжественный митинг закончился возложением цветов к стеле «Слава героям».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

возложением цветов к стеле «Слава героям».
Во дурочки,не знают где стела "Слава героям."Дурочки,это обелиск.А стела "Слава Героям" находится на оккупированной попами территории.Её наши деды и отцы установили,а вы,те кто собрался у обелиска,наш памятник пытаетесь уничтожить.

Гость||

Цветы к памятному знаку на родине Дважды Героя Советского Союза Василия Афанасьевича Глазунова возложили?

Имя: Гость
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