С бывшего замначальника ИК сняли обвинения в получении крупной взятки

09.12.2020 | 15:39

Министерство финансов РФ компенсирует бывшему заместителю начальника исправительной колонии в Пензе моральный вред за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Мужчину обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в марте 2015 года один из заключенных предложил пензенцу составить в отношении него положительные рапорты-характеристики о якобы добросовестном отношении к труду для перевода его в колонию-поселение и условно-досрочного освобождения.

Замначальника, зная, что осужденный не работает и не заслуживает поощрений, согласился сделать это за вознаграждение. В итоге, согласно материалам следствия, он получил чуть больше 180 000 рублей.

3 ноября 2017 года в отношении пензенца возбудили уголовное дело, его вызвали в следственный комитет на допрос в качестве подозреваемого.

«Узнав об этом, мужчина испытал стресс, страх, опасения, что его задержат, возьмут под стражу, несправедливо осудят, что отразилось на его самочувствии и здоровье», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

29 декабря 2017 года бывшему замначальника колонии предъявили обвинение, свою вину в преступлении он не признал. В феврале 2018-го его квартиру и автомобиль арестовали.

Срок следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, а 1 ноября 2019 года вынесли постановление о его прекращении в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава преступления. За мужчиной признали право на реабилитацию.

Тот обратился в суд и попросил взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 774 000 рублей, а также расходы на услуги представителя - 20 000 рублей.

«В течение 1 года 9 месяцев 7 дней, а всего на протяжении 645 дней, мужчина незаконно подвергался уголовному преследованию, из которых по части 3 статьи 159 УК РФ - 4 дня; по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ - 10 месяцев 17 дней; по части 3 статьи 290 УК РФ - 9 месяцев 27 дней; по части 1 статьи 159 УК РФ - 19 дней. Доказывая свою невиновность, истец, кроме активных действий на досудебной стадии, выразившихся в подаче многочисленных письменных ходатайств и жалоб, прошел два судебных процесса по уголовному делу, первый из которых длился около двух месяцев», - пояснили в пресс-службе суда.

Кроме того, из-за уголовного преследования пензенец был вынужден уволиться с работы, у него испортились отношения с родственниками и коллегами и его до сих пор продолжают называть преступником.

Изучив все обстоятельства дела, служители Фемиды решили частично удовлетворить требования бывшего замначальника колонии и взыскать с Министерства финансов РФ 150 000 рублей, а также расходы на представителя - 10 000 рублей.

«Решение было обжаловано в Пензенский областной суд, но апелляционной инстанцией оставлено без изменения и вступило в законную силу», - добавили в пресс-службе.