Жителей Кузнецка предостерегли от путешествий в Турцию и на Гоа

08.12.2020 | 10:50

В понедельник, 7 декабря, в Кузнецке зарегистрировали два случая заражения COVID-19. О них стало известно на оперативном совещании, состоявшемся в местной администрации.

До этого статистику озвучивали 4 декабря. Тогда число случаев коронавирусной инфекции в городе равнялось 353.

«За выходные в скорую помощь обратились 32 больных с пневмонией (16 из них госпитализированы), 49 - с острыми респираторными инфекциями (из них 18 детей)», - доложили главе администрации Сергею Златогорскому.

В школах карантин введен в шести классах, в детских садах - в одной группе.

В среднеспециальных учебных заведениях закрытых групп нет. Единственная, что была на карантине, приступила к занятиям.

В детских садах болеют 195 детей (или 4,6%) и 31 воспитатель (5,9%). В школах - 638 учеников (7%) и 29 педагогов (4%). В средних учебных заведениях отсутствует 101 студент и 6 педагогов.

Коечный фонд остался на прежнем уровне - развернуто 50 инфекционных коек.

«По взрослому населению роста (заболеваемости коронавирусом и пневмонией. - Прим. ред.) нет, даже в какой-то степени можно говорить, что немножко на спад пошло», - констатировал Златогорский.

При этом он отметил, что праздники надо провести дома или в узком кругу родственников.

«Смотрю: потянулись в Турцию, на Гоа… Приедут все готовые! Еще кроме ковида что-нибудь привезете», - предостерег мэр кузнечан и попросил ответственно относиться к ситуации.