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Общество

В Пензенской области выявлено еще 177 случаев коронавирусной инфекции

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Во вторник, 8 декабря, стало известно о 177 новых случаях выявления коронавирусной инфекции в Пензенской области за последние сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время эпидемии в регионе зафиксировано 21 614 случаев COVID-19.

Выздоровело 18 217 человек, из которых 100 пациентов выписались из больниц накануне, 7-го числа.

В тот же день стало известно еще о трех смертях от коронавирусной инфекции. Скончались женщины 56, 79 и 90 лет. В общей сложности число жертв достигло 261.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Было плато. Пошло в рост.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Скончались женщины 56, 79 и 90 лет
В их телах не было ни одной патологии?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

женщины 56, 79 и 90 лет.
Сара в 90 лет родила, а тут померла. Может дело в здравоохранении? Куда делся форумный врач?

Гость||

Два месяца было плато 160 +/-, теперь плато 170 +/-.

Гость||

Все под страхом штрафов носят маски и перчатки. И где эффект? Эти средства защиты не работают?

Гость||

тама и лечене и учене

Гость||

Губернатор не умный человек

Гость||

Когда в Пензе анализ на ковид будут делать в установленные Минздравом сроки: 48 часов? Почему сейчас делают 7 календарных дней? Чиновников от медицины с каждым днём всё больше, а толку от них всё меньше

Гость||

Какому идиоту пришла в голову идея сократить количество коек для заболевших ковидом на 100 единиц в самый разгар эпидемии???

Имя: Гость
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