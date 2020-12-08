В Пензенской области выявлено еще 177 случаев коронавирусной инфекции

08.12.2020 | 11:24

Во вторник, 8 декабря, стало известно о 177 новых случаях выявления коронавирусной инфекции в Пензенской области за последние сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За все время эпидемии в регионе зафиксировано 21 614 случаев COVID-19.

Выздоровело 18 217 человек, из которых 100 пациентов выписались из больниц накануне, 7-го числа.

В тот же день стало известно еще о трех смертях от коронавирусной инфекции. Скончались женщины 56, 79 и 90 лет. В общей сложности число жертв достигло 261.