В 2021 году в Пензе намерены сохранить все льготы для населения

08.12.2020 | 17:52

В проекте городского бюджета на 2021 год в первом и втором чтениях сохранили все существовавшие ранее меры поддержки населения. Об этом глава Пензы Владимир Мутовкин сообщил на пресс-конференции во вторник, 8 декабря.

По управлению образования речь идет о сумме в 180 млн рублей - это деньги на питание для детей, относящихся к льготным категориям.

По социальному управлению - 84,8 млн, предусмотренные на работу молочной кухни для малышей из малообеспеченных семей и другие нужды, в том числе на оплату льготных путевок в лагеря.

«На 74 млн рублей в общем объеме мы предоставляем льготы по транспортному обслуживанию льготных категорий граждан. Это касается дачных перевозок и возмещения части средств на проезд в городском транспорте», - уточнил глава Пензы.

Кроме того, сохранены дотации в размере 13 млн рублей на общественные бани, «поскольку не у всех есть свои ванны, бани, услуга очень востребованная».

По управлению архитектуры и градостроительства по программе переселения граждан запланированы затраты в объеме 107 млн рублей. Они пойдут, в частности, на доплату разницы в занимаемой и получаемой жилой площади (до 15 кв. м).

Бюджет Пензы на 2021 год депутаты рассмотрят еще раз на декабрьской сессии, тогда же примут окончательное решение.