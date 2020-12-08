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Общество

В 2021 году в Пензе намерены сохранить все льготы для населения

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В проекте городского бюджета на 2021 год в первом и втором чтениях сохранили все существовавшие ранее меры поддержки населения. Об этом глава Пензы Владимир Мутовкин сообщил на пресс-конференции во вторник, 8 декабря.

По управлению образования речь идет о сумме в 180 млн рублей - это деньги на питание для детей, относящихся к льготным категориям.

По социальному управлению - 84,8 млн, предусмотренные на работу молочной кухни для малышей из малообеспеченных семей и другие нужды, в том числе на оплату льготных путевок в лагеря.

«На 74 млн рублей в общем объеме мы предоставляем льготы по транспортному обслуживанию льготных категорий граждан. Это касается дачных перевозок и возмещения части средств на проезд в городском транспорте», - уточнил глава Пензы.

Кроме того, сохранены дотации в размере 13 млн рублей на общественные бани, «поскольку не у всех есть свои ванны, бани, услуга очень востребованная».

По управлению архитектуры и градостроительства по программе переселения граждан запланированы затраты в объеме 107 млн рублей. Они пойдут, в частности, на доплату разницы в занимаемой и получаемой жилой площади (до 15 кв. м).

Бюджет Пензы на 2021 год депутаты рассмотрят еще раз на декабрьской сессии, тогда же примут окончательное решение.

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Гость||

Как это соизмеримо с финансированием так называемой культуры? Почему, на никаким боком не относящееся к культуре, невостребованное, проплачивается в несколько раз больше насущного?

Гость||

Как понять намерены сохранить? Законом положено - давай,и не надо это в подвиг превращать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2021 году в Пензе намерены сохранить все льготы для населения
Капец, теперь они по льготам решили пройтись.

Имя: Гость
Комментарий:

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