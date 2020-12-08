Первомайский районный суд вернулся в здание на улице Суворова

08.12.2020 | 19:04

Долгожданный переезд завершается. Коллектив Первомайского районного суда Пензы вернулся в здание на улице Суворова. После реконструкции, длившейся полтора года, оно изменилось до неузнаваемости - современный лаконичный фасад, сдержанная внутренняя отделка.

«Здание отремонтировано с учетом технических норм и правил. Созданы надлежащие условия для работы судей, работников аппарата суда. Большие изменения произошли для граждан - будет более удобно приходить и участвовать в судебных процессах», - сообщил начальник общего отдела Первомайского районного суда г. Пензы Сергей Маслов.

В здании бывшего общежития никогда не было лифта, но после реконструкции он появился и служит для перемещения маломобильных групп населения. Также на входе оборудован пандус.

Скамья для лиц, содержащихся под стражей, фигурантов уголовного дела теперь помещена не за решетку, а за бронированное стекло. И так - в каждом из восьми залов заседаний.

Под одной крышей собраны специалисты Управления Судебного департамента в Пензенской области. Они занимают четвертый этаж. А три - в распоряжении коллектива районных служителей Фемиды: 14 судей, 50 сотрудников аппарата.

«За год рассматривается порядка 3 000 гражданских дел и около 400 (может, побольше) уголовных дел», - отметил Сергей Маслов.

Кстати, в 2020-м Первомайский районный суд Пензы отметил юбилей - 40 лет с момента образования.