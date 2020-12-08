Коронавирус не помешал запланировать новогодние рейсы из Пензы в Питер

08.12.2020 | 08:42

Пензенский аэропорт сообщил о планирующихся новогодних рейсах в Санкт-Петербург.

«26, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 8 и 10 января 2021 года авиакомпания «РусЛайн» выполнит несколько рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Пенза - Санкт-Петербург», - сообщили на официальном сайте аэропорта.

Ранее власти Северной столицы обратились к россиянам с просьбой не приезжать в город на Новый год из-за коронавируса.

«И чтобы приехать уж точно никому не захотелось, в Петербурге вводятся особые ограничения, призванные сделать так, чтобы случайно оказавшемуся в городе туристу было здесь совершено неинтересно проводить время», - сообщила «Российская газета».

Так, с 30 декабря по 4 января будут закрыты все кафе и рестораны, а до 10-го - музеи и театры.

Рейсы из Пензы в Питер прекратились осенью 2020 года из-за отсутствия субсидий. В 2021-м область также не получит финансовую поддержку от Росавиации.