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Общество

В Пензенской области за сутки выявили 176 случаев коронавируса

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В Пензенской области за сутки подтвердили 176 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Число случаев коронавируса в области составило 41 437.

6 декабря выявили 185 заразившихся COVID-19, 5-го - 181, 4-го - 173. С начала эпидемии в регионе выписали 18 117 человек. Скончались 258 пациентов (116 мужчин и 142 женщины).

Как сообщил глава областного минздрава Александр Никишин на совещании в правительстве области, на 7 декабря в стационарах от опасной инфекции лечатся 2 134 пациента. Всего в учреждениях здравоохранения развернуто 2 692 койки, более трети из них подключены к кислороду.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Чё, вниз покатились? Лепота!

Гость||

41 тыс заболевших!!? Так вот она правда то где!!! А то все 21 тыс!

Гость||

Число случаев коронавируса в области составило 41 437. В 2 раза! По сравнению со вчерашними лживыми данными. Правда вырывалась наружу)))

Гость||

11.04.

Сейчас "поправят"

Гость||

И комменты тоже)))

Гость||

Прокол "Пензаинформ" или реальные данные,чтобы люди бросились делать прививку?

Гость||

На то количество вакцины, которое есть, желающие уже нашлись.

Гость||

Что, новый коридор прописали : 170-180? до конца года или дольше?

Гость||

Что же это за дибил-сексуально озабоченный в 11:49 пишет? Спец.сужбы - вылечите его.

Имя: Гость
Комментарий:

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