В Пензенской области за сутки выявили 176 случаев коронавируса

07.12.2020 | 10:56

В Пензенской области за сутки подтвердили 176 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Число случаев коронавируса в области составило 41 437.

6 декабря выявили 185 заразившихся COVID-19, 5-го - 181, 4-го - 173. С начала эпидемии в регионе выписали 18 117 человек. Скончались 258 пациентов (116 мужчин и 142 женщины).

Как сообщил глава областного минздрава Александр Никишин на совещании в правительстве области, на 7 декабря в стационарах от опасной инфекции лечатся 2 134 пациента. Всего в учреждениях здравоохранения развернуто 2 692 койки, более трети из них подключены к кислороду.