В Пензе за сутки выявили еще более полутораста заразившихся

07.12.2020 | 12:31

Среди 176 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области оказалось 9 детей. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил региональный оперативный штаб.

Это младенцы в возрасте 1 и 2 месяцев, двухлетний малыш, а также подростки 11, 12 (двое), 15, 16 и 17 лет.

География последних случаев коронавируса такова: Пенза - 152 инфицированных, Сердобский район - 6, город Заречный - 5, Пензенский район - 4, Сосновоборский и Кузнецкий - по 2, Лунинский, Нижнеломовский, Мокшанский, Колышлейский и Никольский - по 1.

Медики наблюдают за состоянием 6 743 человек, сняты с наблюдения 51 290. За выходные на COVID-19 обследовали 7 312 жителей региона. Суммарный охват тестированием составляет 36,84% от общей численности населения региона.

В целом за весь период пандемии коронавирус подхватили 21 437 человек, в том числе 1 533 несовершеннолетних. Умерли 258 жителей области, выписались 18 117.