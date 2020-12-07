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Общество

В Пензе за сутки выявили еще более полутораста заразившихся

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Среди 176 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области оказалось 9 детей. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил региональный оперативный штаб.

Это младенцы в возрасте 1 и 2 месяцев, двухлетний малыш, а также подростки 11, 12 (двое), 15, 16 и 17 лет.

География последних случаев коронавируса такова: Пенза - 152 инфицированных, Сердобский район - 6, город Заречный - 5, Пензенский район - 4, Сосновоборский и Кузнецкий - по 2, Лунинский, Нижнеломовский, Мокшанский, Колышлейский и Никольский - по 1.

Медики наблюдают за состоянием 6 743 человек, сняты с наблюдения 51 290. За выходные на COVID-19 обследовали 7 312 жителей региона. Суммарный охват тестированием составляет 36,84% от общей численности населения региона.

В целом за весь период пандемии коронавирус подхватили 21 437 человек, в том числе 1 533 несовершеннолетних. Умерли 258 жителей области, выписались 18 117.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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гребень||

ну а когда же я когда я????????? почему короновирус такой избирательный и не стучиться в мою дверь и не облагородит меня

Гость||

гребень писал(a):

более ПОЛУТОРАСТА заразившихся
еще один перл говножурналистов с ПИ

Гость||

Гость писал(a):

более ПОЛУТОРАСТА заразившихся

еще один перл говножурналистов с ПИ

В АрбековЕ так принято.

Гость||

Такое впечатление, что великий могучий русский язык ушёл в прошлое...Жаль!!!

Гость||

Гость писал(a):

Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал возможные новые ограничения из-за COVID-19.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции",

ХОРОШО, ЧТО В ПЕНЗЕ ЕШЕ ПЕРВАЯ ВОЛНА, как сказал губереатор.

Гость||

Полуторасты недоделанные.

Имя: Гость
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