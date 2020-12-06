Сетевое издание|18+|Воскресенье|6 дек 2020|11:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В области выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Печать

В воскресенье, 6 декабря, в Пензенской области зарегистрировали рекордные 185 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число заразившихся достигло 21 261.

На минувшей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, в регионе выявили 1 184 случая COVID-19. За этот период из больниц выписали 660 человек, опасный вирус унес жизнь 17 пациентов.

За предыдущую неделю, с 22 по 28 ноября, в области коронавирусом заразились 1 141 человек. Инфекцию успешно побороли 2 856 пациентов, скончались 15.

4 декабря в интервью «Коммерсанту», опубликованном на сайте регионального правительства в пятницу, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в учреждениях здравоохранения сформировали запас лекарственных препаратов (противовирусных, антибиотиков и др.), он пополняется. В инфекционных отделениях работает почти 1 500 медиков врачей, медсестер, санитарок. В регионе на данный момент развернуто около 2 700 инфекционных коек, 783 из них подключены к централизованной подаче кислорода.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Какое совпадение: объявили о вакцинации, народ прививаться не хочет - сразу прошло вверх. Совпадение? Не думаю. Закошмарить хотят и заставить прививаться

Гость||

Плато закончилось?

Гость||

Гость писал(a):

Какое совпадение: объявили о вакцинации, народ прививаться не хочет - сразу прошло вверх. Совпадение? Не думаю. Закошмарить хотят и заставить прививаться
+498321

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте