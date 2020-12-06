В области выявили рекордное число новых случаев коронавируса

06.12.2020 | 11:22

В воскресенье, 6 декабря, в Пензенской области зарегистрировали рекордные 185 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число заразившихся достигло 21 261.

На минувшей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, в регионе выявили 1 184 случая COVID-19. За этот период из больниц выписали 660 человек, опасный вирус унес жизнь 17 пациентов.

За предыдущую неделю, с 22 по 28 ноября, в области коронавирусом заразились 1 141 человек. Инфекцию успешно побороли 2 856 пациентов, скончались 15.

4 декабря в интервью «Коммерсанту», опубликованном на сайте регионального правительства в пятницу, губернатор Иван Белозерцев отметил, что в учреждениях здравоохранения сформировали запас лекарственных препаратов (противовирусных, антибиотиков и др.), он пополняется. В инфекционных отделениях работает почти 1 500 медиков врачей, медсестер, санитарок. В регионе на данный момент развернуто около 2 700 инфекционных коек, 783 из них подключены к централизованной подаче кислорода.