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Общество

В частном секторе Пензы сотрудники МЧС ставят пожарные извещатели

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Чем ниже температура воздуха, тем выше градус тревоги. С приходом холодов в дома закрадывается смертельная опасность: пытаясь согреться, люди порой теряют бдительность.

«С наступлением осенне-зимнего периода на территории Пензенской области погибло 20 человек на пожарах. Аналогичный показатель прошлого года превышен в три раза. Всего же с начала года на пожарах погибло 94 человека», - сообщил зам. начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

В ходе рейда сотрудников МЧС по частному сектору Первомайского района Пензы специалисты по-быстрому устанавливают датчики в домах. Все во избежание беды.

«Пожарный извещатель предназначен для обнаружения загораний - при небольших задымлениях подает громкий звуковой сигнал. Допустим, ночью, если есть маленькие дети либо вы спите, если произойдет загорание либо задымление, он сработает», - объяснил хозяйке специалист перед установкой датчика.

«Основными причинами явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования», - перечислил Вячеслав Тарасов.

Об этом и многом другом не мешает лишний раз напомнить жителям Пензы.

«Убедительная просьба разъяснить несовершеннолетним правила поведения дома с электроприборами, с газовым оборудованием, со спичками, естественно. И соблюдайте, пожалуйста, правила пожарной безопасности. А если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете круглосуточно позвонить на телефон доверия 68-11-12. Даже просто посоветоваться. Звоните!» - призвали жителей Пензы специалисты МЧС России.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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