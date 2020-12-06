Точную дату старта вакцинации от ковида в области пока не сообщили

06.12.2020 | 16:52

Приступить к масштабной вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции - такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин. Производство препарата в ближайшее время достигнет объема 2 миллиона доз, что позволило российским властям развернуть долгожданную прививочную кампанию. Однако далеко не все граждане страны готовы, так сказать, лечь под иглу. Пензенцы вот как объяснили свое нежелание делать уколы от COVID-19.

«Сомнение в том, что вакцина не до конца еще протестирована», - высказалась одна из горожанок.

«273 человека в Москве заразились - те, которые сделали прививку», - проявила осведомленность другая.

«После прививки не может быть повторного заражения. Скорее всего, тогда первый раз человек заболел. Но и другие прививки, бывает, тоже люди тяжело переносят», - поделился собственными размышлениями пензенец.

Между тем министерство здравоохранения страны сообщило предельную отпускную цену на российскую вакцину «Спутник V». Она составит 1 942 рубля. Препарат включен в список важнейших и необходимых лекарственных средств. Поэтому граждане страны смогут сделать прививку бесплатно. Розничная продажа пока не предусмотрена.

Перед инъекцией врач должен будет осмотреть человека на предмет заболеваний и противопоказаний. Вакцинировать не станут людей старше 60 лет, а также тех, у кого есть явные симптомы ОРВИ.

Препарат против коронавируса уже начали вводить жителям Москвы. О точной дате старта прививочной кампании в Пензенской области пока не сообщается.