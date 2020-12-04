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Общество

В Пензе на маршруте № 99 работали не участвовавшие в конкурсе перевозчики

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Комиссия областного управления Федеральной антимонопольной службы пришла к выводу, что Управление транспорта и связи г. Пензы и перевозчик ИП Румянцева, которая должна была работать на маршруте № 99 (Арбековская застава – Засурье), нарушили закон о защите конкуренции.

Дело рассматривалось по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора. Нарушение выразилось в том, что перевозчик привлекла к обслуживанию маршрута агентов.

В конце 2018 года проводился открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршруту № 99. На него поступила заявка только от ИП Румянцевой. Конкурс признали несостоявшимся, и маршрут достался ей.

Предпринимательница представила 14 договоров аренды микроавтобусов, их осмотрели и выдали ей свидетельство об осуществлении перевозок на 5 лет.

Однако меньше чем через 4 месяца ИП Румянцева расторгла договоры аренды, которые показывала на конкурсе, и маршрут стали обслуживать 5 других индивидуальных предпринимателей. С ними она заключила агентские договоры. За переуступку права перевозки пассажиров ИП Румянцева брала плату.

Таким образом, предпринимательница фактически стала организатором перевозок и определяет доступ на рынок других хозяйствующих субъектов. Конкурсный отбор они не проходили, и исчезла возможность обеспечить высокие безопасность, качество и доступность услуги для населения.

На заседании комиссии представитель управления транспорта и связи заверял: в ведомстве не знали, что на маршруте работает не ИП Румянцева. Но этот довод опроверг Ространснадзор: в управление направлялся соответствующий акт проверки. Никаких мер оно не приняло.

По мнению комиссии УФАС, предпринимательница и управление транспорта и связи участвовали в антиконкурентном соглашении, направленном на ограничение доступа хозяйствующих субъектов на товарный рынок перевозок пассажиров.

Обоим выдали предписание о прекращении нарушающего антимонопольное законодательство соглашения. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении управления и предпринимательницы к административной ответственности.

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Гость||

...почти 2 года музыка играла, почти 2 года фраер танцевал

Гость||

Уверен что автобусы убрали с маршрута для создания этого цирка...

Гость||

Заклеймить позором и оштрафовать тысяч на 5 ,что-бы неповадно было.

Гость||

Зачем так жестоко? Во время пандемии маршручики пострадали больше всех

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На заседании комиссии представитель управления транспорта и связи заверял: в ведомстве не знали, что на маршруте работает не ИП Румянцева.
Опупеть!!! А чем они там вообще занимаются и что знают? И самое главное...На хрена они вообще нужны? Это же просто теплое местечко с хорошими зп для своих людей, плюс взятки и откаты

Гость||

управление транспорта давно пора привлечь к ответственности!!!

Гость||

Таким образом, предпринимательница фактически стала организатором перевозок и определяет доступ на рынок других хозяйствующих субъектов. Конкурсный отбор они не проходили, и исчезла возможность обеспечить высокие безопасность, качество и доступность услуги для населения.)

Какой отбор и качество? Просто на чужую делянку покусилась.

Гость||

глушкова посадят?

Имя: Гость
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