В Пензе на маршруте № 99 работали не участвовавшие в конкурсе перевозчики

04.12.2020 | 08:08

Комиссия областного управления Федеральной антимонопольной службы пришла к выводу, что Управление транспорта и связи г. Пензы и перевозчик ИП Румянцева, которая должна была работать на маршруте № 99 (Арбековская застава – Засурье), нарушили закон о защите конкуренции.

Дело рассматривалось по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора. Нарушение выразилось в том, что перевозчик привлекла к обслуживанию маршрута агентов.

В конце 2018 года проводился открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршруту № 99. На него поступила заявка только от ИП Румянцевой. Конкурс признали несостоявшимся, и маршрут достался ей.

Предпринимательница представила 14 договоров аренды микроавтобусов, их осмотрели и выдали ей свидетельство об осуществлении перевозок на 5 лет.

Однако меньше чем через 4 месяца ИП Румянцева расторгла договоры аренды, которые показывала на конкурсе, и маршрут стали обслуживать 5 других индивидуальных предпринимателей. С ними она заключила агентские договоры. За переуступку права перевозки пассажиров ИП Румянцева брала плату.

Таким образом, предпринимательница фактически стала организатором перевозок и определяет доступ на рынок других хозяйствующих субъектов. Конкурсный отбор они не проходили, и исчезла возможность обеспечить высокие безопасность, качество и доступность услуги для населения.

На заседании комиссии представитель управления транспорта и связи заверял: в ведомстве не знали, что на маршруте работает не ИП Румянцева. Но этот довод опроверг Ространснадзор: в управление направлялся соответствующий акт проверки. Никаких мер оно не приняло.

По мнению комиссии УФАС, предпринимательница и управление транспорта и связи участвовали в антиконкурентном соглашении, направленном на ограничение доступа хозяйствующих субъектов на товарный рынок перевозок пассажиров.

Обоим выдали предписание о прекращении нарушающего антимонопольное законодательство соглашения. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении управления и предпринимательницы к административной ответственности.