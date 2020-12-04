Пристав арестовал машину, на которой к нему приехала жена алиментщика

04.12.2020 | 13:15

В отдел судебных приставов Пензенского района приехала молодая женщина, чтобы уточнить информацию о своих долгах. Причем прибыла она на машине мужа.

Припаркованный у крыльца Renault Sandero рассмотрел судебный пристав. Он вспомнил, что супруг женщины задолжал ребенку от первого брака 67 тысяч рублей. Причем горе-отец скрывался не только от приставов, но и от бывшей жены.

Пристав озвучил сумму задолженности по алиментам и обратил взыскание на иномарку. Пока она осталась на ответственном хранении у женщины с правом пользования, однако она не может ни продать автомобиль, ни позволить кому-либо сесть за руль, в том числе и мужу-автовладельцу.

Если же алиментщик в ближайшее время не погасит долг перед ребенком, его машину передадут на принудительную реализацию, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.