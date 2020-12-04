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Общество

Пристав арестовал машину, на которой к нему приехала жена алиментщика

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В отдел судебных приставов Пензенского района приехала молодая женщина, чтобы уточнить информацию о своих долгах. Причем прибыла она на машине мужа.

Припаркованный у крыльца Renault Sandero рассмотрел судебный пристав. Он вспомнил, что супруг женщины задолжал ребенку от первого брака 67 тысяч рублей. Причем горе-отец скрывался не только от приставов, но и от бывшей жены.

Пристав озвучил сумму задолженности по алиментам и обратил взыскание на иномарку. Пока она осталась на ответственном хранении у женщины с правом пользования, однако она не может ни продать автомобиль, ни позволить кому-либо сесть за руль, в том числе и мужу-автовладельцу.

Если же алиментщик в ближайшее время не погасит долг перед ребенком, его машину передадут на принудительную реализацию, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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Гость||

Молодца , сработал как настоящий опер !!!!

Гость||

Ооооо, вот это молодец!

Гость||

Хахахаха))))

Гость||

Пусть на маршрутке ездит, разбаловалась.

Гость||

И снова нет повода не выпеть!

Гость||

Что за бред написали сивой кобылы !

Гость||

Бабы-Женщины у меня огромная шишка!!!

Имя: Гость
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